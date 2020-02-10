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Медиавойны
2020-02-10T12:12+0300
https://ria.ru/20200210/1564480167.html
Российский посол призвал Таллин выполнять обязательства по свободе СМИ
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РИА Новости

Российский посол призвал Таллин выполнять обязательства по свободе СМИ

11:15 10.02.2020 (обновлено: 12:12 10.02.2020)
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© Sputnik / Вадим Анцупов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
© Sputnik / Вадим Анцупов
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва призывает Эстонию выполнять свои международные обязательства по свободе СМИ в ситуации со Sputnik, имиджу Таллина нанесен серьезный ущерб, заявил в интервью РИА Новости посол России в Таллине Александр Петров.
"Мы продолжаем настаивать на необходимости уважения властями Эстонии права российского СМИ на свободное распространение информации. Призываем их выполнять свои международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова", - заявил дипломат.
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Он также подчеркнул, что Россия хотела бы услышать более внятную оценку ситуации, которую можно охарактеризовать как факт политической цензуры, от профильных международных структур.
"Уже сейчас очевидно, что имиджу Эстонии, которая, как утверждают международные рейтинги, является образцом обеспечения свободы слова, нанесен серьезный ущерб", - добавил Петров.
При этом посол отметил, что властям Эстонии не удалось убедить в легитимности своих шагов гражданское общество страны, ряд местных политиков, журналистов и общественных деятелей выступили с критикой мер в отношении Sputnik.
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Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
Читайте полный текст интервью с Александром Петровым >>
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