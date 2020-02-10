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https://ria.ru/20200210/1564480032.html
Подвижки по доступу МАГАТЭ в КНДР не просматриваются, заявил Ульянов
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РИА Новости

Подвижки по доступу МАГАТЭ в КНДР не просматриваются, заявил Ульянов

11:13 10.02.2020 (обновлено: 11:20 10.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМесто взорванного входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери
Место взорванного входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Место взорванного входа в шахту для ядерных испытаний №2 на ядерном полигоне Пхунгери. Архивное фото
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Признаки подвижек по доступу инспекторов МАГАТЭ в КНДР не просматриваются, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Пока признаки каких-то подвижек не просматриваются. Агентство в любом случае подготовилось к тому, чтобы в случае приглашения в кратчайшие сроки подключиться к верификационной деятельности в Северной Корее, если это будет предусматриваться договоренностью об урегулировании проблемы денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Ульянов.
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Он подчеркнул, что демонтажем военной части северокорейской ядерной программы МАГАТЭ заниматься не должно и не будет, поскольку эта функция относится к компетенции экспертов из стран ядерной пятерки.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Ульяновым >>
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Михаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭКНДРВ мире
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