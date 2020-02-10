Михаил Ульянов: Россия против ослабления контроля над марихуаной

Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном продолжает ухудшаться: Тегеран объявил о последнем этапе сокращения своих обязательств, а евротройка утверждает о запуске механизма разрешения споров. В преддверии Дня дипломатического работника постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Вене Маргарите Костив, как на самом деле обстоят дела и есть ли шанс спасти соглашение по иранской ядерной программе. Ульянов также разъяснил позицию России в отношении предложения экспертов ВОЗ ослабить контроль над марихуаной и ответил на вопрос, стоит ли опасаться обретения Ираном ядерной бомбы.

— Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости в декабре заявил, что намерен посетить Россию в самое ближайшее время. Есть ли уже дата визита?

— Действительно, визит в Москву Рафаэля Гросси, вступившего в должность 2 декабря прошлого года, стоит в повестке дня. Думаю, что визит состоится точно до конца весны, скорее всего, раньше.

— Определена ли повестка? Будет ли главной темой иранское досье?

— Обсуждаться будут вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе иранское досье, которое носит весьма актуальный характер.

— Что сейчас происходит вокруг ядерной сделки с Ираном?

— Ситуация очень сложная. Не секрет, что три европейских страны-участницы соглашения попытались запустить так называемый механизм разрешения споров. В рамках Совместной комиссии существуют разные точки зрения по поводу того, можно ли считать, что он уже запущен. Мы убеждены, что нет, но я не хотел бы сейчас на этом фокусироваться. Важно другое. Вопреки ожиданиям противников СВПД, европейские страны четко и, надеюсь, искренне заявляют, что их целью является обеспечить полное выполнение плана, а не его подрыв. Они регулярно повторяют, что они вовсе не собираются передавать этот вопрос в Совет Безопасности ООН. С учетом этого важно сосредоточиться на том, как можно было бы нормализовать ситуацию, предпочтительно на основе шагов навстречу друг другу.

— Когда и где пройдет встреча Совместной комиссии по СВПД? На каком уровне?

— Дата следующей встречи пока не определена. Нужно к ней основательно подготовиться, чтобы она не прошла впустую. По моим прикидкам, сессия комиссии состоится в конце февраля — начале марта на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств стран-участниц. Место встречи пока точно не определено. Полагаю, что она, как обычно, состоится в Вене.

— Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейские страны пока не провели ни одной транзакции через созданный ими специальный механизм ЕС по торговле с Ираном (INSTEX), но говорить о смерти ядерной сделки пока нельзя. Так можно ли еще спасти СВПД?

— Уверен, что это все еще возможно при наличии соответствующей политической воли у остающихся стран-участниц. Для этого, на мой взгляд, важно, чтобы евротройка предприняла практические шаги для учета законных озабоченностей Ирана в экономической сфере. Думаю, что в этом случае Тегеран ответит взаимностью и вернется к выполнению по крайней мере части приостановленных обязательств. Словом, это должен быть процесс, ориентированный не на конфронтацию, а на достижение согласия и практический результат.

— Доложило ли МАГАТЭ о переменах "в поле" после объявления Ирана о пятом этапе сокращения обязательств в рамках ядерной сделки?

— В начале января Иран объявил о пятой фазе сокращения своих обязательств по СВПД. После предыдущих объявлений о первых четырех фазах МАГАТЭ всякий раз выжидало по несколько дней, чтобы проверить, что происходит "в поле" и действительно ли эти меры реализуются, а потом представляло доклад Совету управляющих. Очередного такого доклада пока нет, из чего можно сделать вывод, что "в поле" никаких изменений не происходит.

— В Иране в связи с его отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке накопились приличные запасы низкообогащенного урана. В мировой прессе публикуется много рассуждений о том, насколько это опасно с точки зрения обретения Ираном ядерной бомбы.

— Все это чистой воды спекуляция. Определенные отклонения Тегерана от его обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ имели место в основном до 2003 года. С 2009 года ни одного такого отклонения МАГАТЭ не фиксировало. В отношении перспектив создания ядерной бомбы хороший ответ буквально на днях дал генеральный директор МАГАТЭ. Он сказал, что пока ядерная программа Ирана подлежит проверке, пока в этой стране находятся инспекторы МАГАТЭ и пока применяется Дополнительный протокол к Соглашению о гарантиях, международное сообщество в случае какого-то нежелательного развития событий узнает об этом немедленно. Это правда. Никаких оснований для беспокойства сейчас нет.

— Что в России думают по поводу предложения США о разработке некоей всеобъемлющей сделки с Ираном?

— Думаю, что это фантазии. Как говорят американцы, попытка подбить трех птиц одним камнем. Такая постановка вопроса нереалистична. Напомню, что в свое время переговоры по сугубо ядерным вопросам заняли порядка десяти лет. Если сюда добавить еще вопросы региональной безопасности и баллистических ракет, то это превратится в невыполнимую миссию. Эти дополнительные аспекты могут обсуждаться только с согласия заинтересованных сторон и отдельно от "ядерки".

Некоторые предлагают подумать о том, чтобы продлить действие каких-то ограничений в отношении иранской ядерной программы сверх тех сроков, которые предусмотрены в СВПД. Это представляется сомнительным, потому что в самом плане четко прописано, что после его выполнения иранская ядерная программа будет рассматриваться точно так, как ядерная программа любого другого неядерного государства-участника ДНЯО. Для обеспечения уверенности в ее сугубо мирном характере достаточно будет дополнительного протокола, который позволяет обеспечить самую интрузивную проверку.

— Стоит ли ожидать, что в 2020 году могут произойти какие-то подвижки по доступу специалистов МАГАТЭ в КНДР? В позапрошлом году были предприняты шаги по разблокировке ситуации на Корейском полуострове. Может ли этот процесс получить дополнительный импульс в 2020 году?

— Надежда, как известно, умирает последней. Пока признаки каких-то подвижек не просматриваются. Агентство в любом случае подготовилось к тому, чтобы в случае приглашения в кратчайшие сроки подключиться к верификационной деятельности в Северной Корее, если это будет предусматриваться договоренностью об урегулировании проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Хочу подчеркнуть, что демонтажем военной части северокорейской ядерной программы МАГАТЭ заниматься не должно и не будет. С учетом требований Договора о нераспространении ядерного оружия эта функция относится к компетенции экспертов из стран ядерной пятерки. Остальные аспекты ядерной программы КНДР должны контролироваться по линии МАГАТЭ, но в практическом плане обсуждать это сейчас явно преждевременно.

— Удастся ли к февралю 2021 года продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений? Хотя бы на какой-то срок.

— Об этом пока можно только гадать. Как известно, президент Владимир Путин сообщил о готовности к немедленному продлению Договора без всяких предварительных условий. Мяч по-прежнему находится на стороне Вашингтона, который пока не может внятно изложить свою позицию. Время покажет.

— Есть ли уже определенность, когда пройдет мартовская встреча стран-участниц формата ОПЕК+?

— По состоянию на сегодняшний день 18-е заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 4 марта, а 8-я министерская встреча ОПЕК+ на 6 марта. Эти даты теоретически могут быть изменены, в том числе из-за ситуации с коронавирусом и ее влияния на мировой рынок нефти.

— Стоит ли ожидать продления сделки ОПЕК + после марта?

— Говорить об этом однозначно пока рано. Решение будет приниматься на мартовской встрече исходя из конъюнктуры рынка.

— С февраля 2020 года Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП) возглавила египтянка Геда Вали, сменив на этом посту россиянина Юрия Федотова. Как Россия будет выстраивать работу с новым руководством управления? Какие направления являются приоритетными?

— В самое ближайшее время у меня запланирована обстоятельная встреча с новым руководителем УНП ООН. Главными направлениями является борьба с наркотиками и организованной преступностью. Должное внимание будет уделено и другим аспектам его работы, например, антитеррористическому и антикоррупционному.

— Планируется ли визит Геды Вали в Россию?

— Уверен, что со временем Вали посетит Россию, но пока это не планируется.

— В настоящее время в Комиссии ООН по наркотическим средствам идет обсуждение предложений экспертов Комитета по наркозависимости ВОЗ ослабить контроль над каннабисом. В чем заключается российская позиция по данному вопросу?

— На наш взгляд, рекомендации женевских экспертов оказались плохо продуманными и к тому же совершенно не учитывающими общеполитическую конъюнктуру, которой нельзя пренебрегать. Как вы знаете, идет процесс легализации марихуаны, который начался в 2013 году в Уругвае и продолжился в 2018-м в Канаде. Целый ряд других стран подумывает об аналогичном шаге, который представляет собой грубое нарушение международного права и антинаркотических конвенций ООН. Эксперты ВОЗ мотивируют свое предложение якобы тем, что определенная корректировка (но не отмена) схемы контроля над марихуаной облегчит исследования по медицинскому использованию этого наркотика, что в целом конвенциями не запрещено. Но обосновать свое предложение они так и не смогли, несмотря на наши неоднократные просьбы сделать это. Поэтому с российской точки зрения эти рекомендации нужно либо вернуть в ВОЗ на доработку, либо создать в рамках Комиссии по наркотическим средствам рабочую группу, которая тщательно проанализировала бы обоснованность подобных рекомендаций.

— Помнится, в недалеком прошлом госкорпорация "Росатом" организовывала ознакомительные визиты на свои ядерные объекты для венского дипкорпуса. Эта практика пользовалась большой популярностью. Планируется ли ее продолжить?

— В прошлом состоялось несколько ознакомительных визитов постоянных представителей других государств в Вене на российские ядерные объекты. Они были весьма успешными, участники до сих пор о них тепло вспоминают и интересуются, когда такая поездка состоится в следующий раз. Могу сказать, что аналогичный визит планируется на конец июня нынешнего года.

— Какой самый необычный подарок ко Дню дипломатического работника вы получали от коллег из тех стран, с которыми работаете?

— Честно говоря, каких-то необычных подарков не припоминаю. У нас это не очень принято. Если чем-то и обмениваемся, то сувенирами или, скажем, бутылкой вина.

— Собираетесь ли приглашать партнеров в Вене на празднование Дня дипломата? Может быть, постпредство будет устраивать бал, ведь в Вене это очень модный формат?

— Десятого февраля у нас в постпредстве состоится прием, на котором будут присутствовать также сотрудники миссии России при ОБСЕ и посольства России в Австрии вместе с супругами. Приглашены и коллеги из стран СНГ. Других иностранцев будет немного, в основном те, кто когда-то учился в Москве. Балы у нас как-то не практикуются, хотя об этом можно подумать.