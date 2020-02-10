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В Петербурге задержали подозреваемого в краже монет у коллекционеров
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РИА Новости

В Петербурге задержали подозреваемого в краже монет у коллекционеров

10:13 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в краже монет на выставке коллекционеров в Петербурге на общую сумму около 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Петроградского района Петербурга задержали подозреваемого в хищении монет с выставки коллекционеров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, задержанный подозревается в краже альбома с примерно 40 коллекционными монетами, восемь из которых – золотые, 32 – медные. Отмечается, что их стоимость около 350 тысяч рублей. ГУ МВД информирует, что кража произошла на выставке коллекционеров в холле спортивного комплекса на проспекте Добролюбова в субботу.
В тот же день в полицию обратился еще один коллекционер, заявивший о похищении монеты номиналом 1742 года выпуска стоимостью около 35 тысяч рублей
Полицейские задержали мужчину 1984 года рождения, у которого изъяли похищенное. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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