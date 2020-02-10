Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву до конца весны

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву до конца весны текущего года, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Действительно, визит в Москву Рафаэля Гросси, вступившего в должность 2 декабря прошлого года, стоит в повестке дня. Думаю, что визит состоится точно до конца весны, скорее всего, раньше", - сказал Ульянов.
Он уточнил, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес, включая иранское досье.
9 декабря 2019, 12:27Гросси заявил о намерении МАГАТЭ укрепить сотрудничество с Россией