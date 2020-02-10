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Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву до конца весны
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РИА Новости

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву до конца весны

10:10 10.02.2020 (обновлено: 11:21 10.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву до конца весны текущего года, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Действительно, визит в Москву Рафаэля Гросси, вступившего в должность 2 декабря прошлого года, стоит в повестке дня. Думаю, что визит состоится точно до конца весны, скорее всего, раньше", - сказал Ульянов.
Он уточнил, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес, включая иранское досье.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Ульяновым >>
Рафаэль Гросси
9 декабря 2019, 12:27
Гросси заявил о намерении МАГАТЭ укрепить сотрудничество с Россией
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Рафаэль ГроссиМихаил УльяновМАГАТЭРоссияПолитика
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