Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской "диагноз"

"Она (Татьяна Плаксина. – Прим. Ред.) не отвечает за то, что говорит. Она неадекватная, она больная", – утверждает Бенхин.

Он заявил, что Плаксина "имеет такой диагноз, который не может давать ей право говорить от своего имени".