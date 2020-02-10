Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской "диагноз"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина "не может отвечать за свои поступки, рассказал в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ бывший представитель артистки, адвокат Александр Бенхин.
"Она (Татьяна Плаксина. – Прим. Ред.) не отвечает за то, что говорит. Она неадекватная, она больная", – утверждает Бенхин.
Он заявил, что Плаксина "имеет такой диагноз, который не может давать ей право говорить от своего имени".
"Человек действительно пережил травму... Все что она делает, нужно рассматривать через призму ее состояния", – считает адвокат.
Татьяна Плаксина — единственный ребенок Любови Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы с бизнесменом Александром Плаксиным, который живет в США.