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2020-02-10T04:39+0300
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Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской "диагноз"
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РИА Новости

Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской "диагноз"

04:35 10.02.2020 (обновлено: 04:39 10.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина "не может отвечать за свои поступки, рассказал в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ бывший представитель артистки, адвокат Александр Бенхин.
Ранее Плаксина заявила о страхе из-за отношений с матерью и призналась, что та нападала на нее. Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.

"Она (Татьяна Плаксина. – Прим. Ред.) не отвечает за то, что говорит. Она неадекватная, она больная", – утверждает Бенхин.

Он заявил, что Плаксина "имеет такой диагноз, который не может давать ей право говорить от своего имени".

"Человек действительно пережил травму... Все что она делает, нужно рассматривать через призму ее состояния", – считает адвокат.

Татьяна Плаксина — единственный ребенок Любови Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы с бизнесменом Александром Плаксиным, который живет в США.
Она невменяема: Маша Распутина публично раскритиковала дочь Любови Успенской
9 февраля, 00:51Культура
"Она невменяема": Маша Распутина раскритиковала дочь Любови Успенской
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Обсудить 8
КультураТатьяна ПлаксинаМузыкаШоу-бизнесЛюбовь УспенскаяРоссияСША
Популярные комментарии
нам и успенская безразлична, а тут который день еще и дочь ее на главные новости пропихивают... риа, ну сделайте вы для желтых новостей рубрику и пихайте подобный мусор туда...
10 февраля, 06:44
Валерий Носуля
1601000
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