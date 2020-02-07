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Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
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РИА Новости

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

00:52 07.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Любовь Успенская. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью. Об этом сама артистка рассказала в беседе с изданием Собеседник.ru.
Ранее в эфире телеканала НТВ Плаксина заявила о страхе из-за отношения матери и призналась, что та нападала на нее.
Успенская, в свою очередь, выразила сожаление из-за ситуации со своей дочерью. Певица добавила, что "держала Плаксину возле себя", надеясь на ее "выздоровление и доделывание необходимых операций".
"Да, она больше не живет в России. Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: "Пожалуйста, уезжай в Америку!" Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе", — сказала Успенская.
Телеведущая Лера Кудрявцева
4 февраля, 14:44
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с ее дочерью
Татьяна Плаксина — единственный ребенок Любови Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы с бизнесменом Александром Плаксиным, который живет в США.
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КультураТатьяна ПлаксинаШоу-бизнесЛюбовь УспенскаяРоссияСША
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