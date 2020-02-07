Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Успенская, в свою очередь, выразила сожаление из-за ситуации со своей дочерью. Певица добавила, что "держала Плаксину возле себя", надеясь на ее "выздоровление и доделывание необходимых операций".

"Да, она больше не живет в России. Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: "Пожалуйста, уезжай в Америку!" Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за продажную информацию, и уехала к папе", — сказала Успенская.