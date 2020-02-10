В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии

"Последние несколько лет власти Норвегии ограничивают российских ученых к территориям архипелага вне тех зон, которые принадлежат России. Я имею в виду поселки Пирамида, Баренцбург. Вне их ограничены исследования не только полезных ископаемых и природных ресурсов, но и наших археологов, историков, биографов", – отметил Павленко.