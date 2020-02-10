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https://ria.ru/20200210/1564468074.html
В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
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РИА Новости

В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии

01:03 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ЧистяковПосёлок Баренцбург на острове Шпицберген
Посёлок Баренцбург на острове Шпицберген
© РИА Новости / Владимир Чистяков
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Норвежские власти ведут противоречивую политику в отношении российских ученых на архипелаге Шпицберген. Об этом заявил заместитель председателя Научного совета Российской академии наук по изучению Арктики и Антарктики, ведущий научный сотрудник-консультант лаборатории геоинформатики ИГЕМ РАН Владимир Павленко в интервью "НСН".
По словам ученого, специалисты из России испытывают ограничения в работе из-за действий норвежских властей.

"Последние несколько лет власти Норвегии ограничивают российских ученых к территориям архипелага вне тех зон, которые принадлежат России. Я имею в виду поселки Пирамида, Баренцбург. Вне их ограничены исследования не только полезных ископаемых и природных ресурсов, но и наших археологов, историков, биографов", – отметил Павленко.

Он считает, что это становится трендом и является преградой на пути к расширению контактов в области фундаментальных исследований Арктики.
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При этом Павленко отмечает, что у России есть собственный сектор для научных исследований и добычи полезных ископаемых на Шпицбергене, и там российские ученые не испытывают проблем в проведении исследований.
Ранее российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. В частности, стране ставят в укор нанесение участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа. Как отметили в дипмиссии, это лишает российские компании возможности участвовать в подаче заявок на часть перспективных участков.
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Шпицберген

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус.
Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории. При этом государства — участники договора, включая Россию, могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды. На сегодняшний день Россия остается единственной, помимо Норвегии, страной, присутствующей на островах.
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Северный Ледовитый океанЗемля - РИА НаукаАрктикаРоссийская академия наукМоскваОслоШпицбергенНорвегияРоссияВ мире
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