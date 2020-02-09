Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T09:31+0300
https://ria.ru/20200209/1564446069.html
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/60/1559266045_0:145:3097:1887_1036x0_80_0_0_becfd726d831521a342e0280dee0ddaa.jpg
РИА Новости

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

00:59 09.02.2020 (обновлено: 09:31 09.02.2020)
269258
© РИА Новости / В. ЧистяковОстров Шпицберген
Остров Шпицберген
© РИА Новости / В. Чистяков
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

"На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде (глава МИД Норвегии. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что российская сторона не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Однако подчеркивается, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией", поскольку он получен Осло на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года. При этом его действие в полной мере распространяется на континентальный шельф архипелага.
Как уточнили в дипмиссии, Норвегии ставят в укор нанесение участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
3 октября 2019, 16:10Медиавойны
В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Это привело к тому, что "российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Посольство добавило, что похожая ситуация складывается с минеральными ресурсами.
Российские дипломаты призвали норвежскую сторону провести переговоры и консультации для решения этих вопросов.
Посёлок Баренцбург на острове Шпицберген
30 сентября 2019, 12:34
Эксперт прокомментировал фейк о российском спецназе в Норвегии

Шпицберген

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус.
Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории. При этом государства — участники договора, включая Россию, могут эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды. На сегодняшний день Россия остается единственной, помимо Норвегии, страной, присутствующей на островах.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
26 августа 2019, 11:27
Позиция Норвегии по Севморпути не повлияет на планы России, считает эксперт
923301087547
Обсудить 46
Северный Ледовитый океанСергей ЛавровМИД РФМИД НорвегииОслоШпицбергенНорвегияРоссияВ миреПолитика
Популярные комментарии
если остров принадлежит Норвегии, то акромя озабоченности никаких интересов там!? Сами же отдали, какие проблемы?
9 февраля, 02:46
lltpr
5342117188
Как всегда слишком вежливо. В наше время это стало не модно.
9 февраля, 02:44
igalex233
200332112
Рекомендуем
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Погода в Германии
Германия готовится к циклону "Сабина"
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России – завтра в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018 в Кубинке
"Испугаться не успеешь": пять типов боеприпасов, не оставляющих шансов
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша
Следующая война будет с Польшей. Топливная
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
Кольцо Девы Марии в Перудже
Как ученые решают загадку Святого кольца из Перуджи
Офисный работник
"Правило 90". О чем стоит знать всем офисным работникам
Активисты с плакатами Дешевое мясо стоит нам будущего в Берлине
Европа обсуждает "санкции против мяса" на миллиарды рублей
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Сталин как в воду глядел. К юбилею "раздела Европы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52Россия не получала от Польши предложений по открытию архивов о войне
12:51Иран сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
Лента новостейМолния