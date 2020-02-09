Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российское посольство в Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook

"На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Серейде (глава МИД Норвегии. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что российская сторона не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Однако подчеркивается, что Шпицберген "не является исконно норвежской территорией", поскольку он получен Осло на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года. При этом его действие в полной мере распространяется на континентальный шельф архипелага.

Как уточнили в дипмиссии, Норвегии ставят в укор нанесение участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Посольство добавило, что похожая ситуация складывается с минеральными ресурсами. Это привело к тому, что "компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки". Посольство добавило, что похожая ситуация складывается с минеральными ресурсами.

Российские дипломаты призвали норвежскую сторону провести переговоры и консультации для решения этих вопросов.

Шпицберген

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Он имеет особый международно-правовой статус.