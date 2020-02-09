Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 70 человек

Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама. Архивное фото

Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама

ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Еще у шести человек с круизного судна Еще у шести человек с круизного судна Diamond Princess , который вернулся в воскресенье в японский порт Йокогама и встал у причала, обнаружена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию , сообщило министерство здравоохранения Японии.

Таким образом, число зараженных в Японии достигло 96 человек, из них 70 - на Diamond Princess.

"У 6 человек из 57, которым проводятся анализы на новый тип коронавируса, была положительная реакция на него. Сегодня они направлены в медицинские учреждения. Таким образом, из 336 человек у 70 была выявлена положительная реакция. Среди госпитализированных есть пожилые люди и иностранцы, необходимо со вниманием отнестись к их самочувствию. Мы просим средства массовой информации принять это во внимание в своей работе", - говорится в сообщении министерства.

Телеканал NHK обнародовал информацию, которая объявляется на самом корабле через репродуктор. Пассажирам сообщили, что с диагнозом о новой коронавирусной инфекции госпитализированы 6 человек, а также, что еще 9 человек, не зараженные вирусом, были госпитализированы из-за плохого самочувствия. Также сообщалось, что у пассажиров, большая часть которых является пожилыми людьми, заканчиваются их лекарства, поэтому им были доставлены необходимые препараты.