Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

МИНСК, 9 фев — РИА Новости. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

По его словам, Минску не нужны особые условия. Крутой отметил, что такую позицию озвучивал на переговорах в Сочи и президент Александр Лукашенко.

Sputnik Беларусь. "Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", — цитирует его

Вице-премьер рассказал, что президент Владимир Путин согласился с этим подходом и пообещал, что Москва поможет Минску в работе с российскими добывающими компаниями.

"Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше", — уточнил Крутой.

При этом политик заявил, что российский нефтяной рынок "очень неоднороден". Он также рассказал, что половину января Москва и Минск не контактировали по вопросу поставок нефти из-за новогодних каникул. Однако теперь интенсивность контактов выросла.

По словам Крутого, примерно 100 миллионов тонн нефти в России добывается и поставляется небольшими компаниями.

"Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Беларусь поставляет в основном "большая пятерка" — "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании", — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что Минск планирует провести переговоры и с этими компаниями. В частности, глава Минэнерго России Александр Новак пообещал Минску встретиться с ними и обозначить новые условия работы на белорусском рынке. По его словам, российский министр пообещал помочь "в скорейшем заключении ценовых контрактов".

"Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", — заключил Крутой.

Переговоры по нефти

В начале 2020 года Россия прекратила поставки сырья на два белорусских НПЗ. Через несколько дней прокачка была возобновлена усилиями компании "Сафмар".

Москва и Минск не могут договориться о новых контрактах по нефти. Основная проблема заключается в том, что Белоруссию не устраивает цена и отсутствие компенсации при российском налоговом маневре в нефтяной сфере.

На этом фоне Лукашенко заявил, что Минск приступил к поиску альтернативных источников поставок. Коммерческие запросы были направлены в Азербайджан, Польшу и Казахстан. Госсекретарь Майк Помпео также отметил, что американские компании готовы обеспечить Белоруссию нефтью "на 100 процентов по конкурентным ценам".