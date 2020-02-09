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Авиакомпания KLM отменила 40 рейсов из-за урагана "Сиара"
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РИА Новости

Авиакомпания KLM отменила 40 рейсов из-за урагана "Сиара"

15:08 09.02.2020
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© AP Photo / Peter DejongСамолет авиакомпании KLM
Самолет авиакомпании KLM
© AP Photo / Peter Dejong
Самолет авиакомпании KLM. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нидерландская авиакомпания KLM объявила об отмене 40 рейсов в связи с надвигающимся ураганом "Сиара", сообщает газета Dutch News.
Ранее королевский метеорологический институт Нидерландов объявил "оранжевый" уровень погодной опасности на вечер воскресенья. По прогнозам, в прибрежных районах ветер будет достигать скорости в 120 км/ч.
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"Авиакомпания KLM отменила 40 рейсов – 20 рейсов в страну и 20 из страны. Путешественники, кого затронули эти изменения, могут поменять билеты до 18 февраля без доплат", - сообщает издание.
Кроме того, футбольная ассоциация Нидерландов отменила все футбольные матчи на территории страны, запланированные на воскресенье. Представители ассоциации отметили, что было бы безответственно выпускать игроков на поле и подвергать болельщиков опасности в дороге на матчи; новые даты проведения игр будут назначены на днях.
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KLMНидерландыВ мире
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