Покинувшие Казахстан из-за беспорядков граждане возвращаются домой

АЛМА-АТА, 9 фев – РИА Новости. Казахстанцы, выехавшие в Киргизию после начала массовых беспорядков на юге республики, возвращаются на родину, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять и госпитализированы 50 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным властей, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
По информации пресс-службы кабмина, второй день работы правительственной комиссии по ликвидации последствий беспорядков начался с объезда сел и пограничных пунктов пропуска.
"Очереди прибывающих из Кыргызстана выстроились на пункте "Аухатты". Это казахстанцы, накануне выехавшие в соседнюю республику, возвращаются в свои дома. Среди них много женщин и детей", - говорится в сообщении.
Возглавляющий правительственную комиссию заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев обратился к соотечественникам с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
"Все дома, которые были разрушены, мы восстановим, окажем семьям помощь. Наши специалисты работают, оценивают ущерб. Еще раз мы ко всем обращаемся: скажите своим близким, которые уехали, которые сейчас находятся в Кыргызстане у своих родственников – надо возвращаться", - сказал Сапарбаев собравшимся на пропускном пункте, его слова приводит пресс-служба правительства.
Сапарбаев заверил граждан, что ситуация в районе стабилизировалась. "За прошедшие сутки никаких происшествий и правонарушений не было отмечено. Ситуация нормализовалась. Силами правоохранительных органов обеспечены порядок и безопасность", - подчеркнул вице-премьер.