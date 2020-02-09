Покинувшие Казахстан из-за беспорядков граждане возвращаются домой

По информации пресс-службы кабмина, второй день работы правительственной комиссии по ликвидации последствий беспорядков начался с объезда сел и пограничных пунктов пропуска.

"Очереди прибывающих из Кыргызстана выстроились на пункте "Аухатты". Это казахстанцы, накануне выехавшие в соседнюю республику, возвращаются в свои дома. Среди них много женщин и детей", - говорится в сообщении.

"Все дома, которые были разрушены, мы восстановим, окажем семьям помощь. Наши специалисты работают, оценивают ущерб. Еще раз мы ко всем обращаемся: скажите своим близким, которые уехали, которые сейчас находятся в Кыргызстане у своих родственников – надо возвращаться", - сказал Сапарбаев собравшимся на пропускном пункте, его слова приводит пресс-служба правительства.