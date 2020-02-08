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2020-02-08T11:57+0300
https://ria.ru/20200208/1564428636.html
Названа причина массовой драки в Казахстане
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РИА Новости

Названа причина массовой драки в Казахстане

10:00 08.02.2020 (обновлено: 11:57 08.02.2020)
66388
© AP Photo / Peter LeonardПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Peter Leonard
Полиция Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 фев — РИА новости. Бытовой конфликт стал причиной массовой драки и беспорядков на юге Казахстана, где в ночь на субботу погибли восемь и пострадали 40 человек, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", — сказал он в субботу на брифинге в Нур-Султане.

Министр призвал журналистов и блогеров публиковать только достоверную информацию и пресекать распространение фейков.

"Необходимо не только недопущение распространения фейковой информации, но и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки. Возможны вбросы старых видео, дезинформация. Мы не должны допустить распространения данных призывов", — отметил он.

В свою очередь, участвовавший в брифинге заместитель генерального прокурора Булат Дембаев напомнил об уголовной ответственности за умышленные действия по возбуждению межнациональной вражды и розни. "Призываю всех граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не способствовать распространению сведений, не соответствующих действительности", — заключил он.
Сотрудник МЧС
09:48
Участники драки на юге Казахстана подожгли более 30 домов и 23 машины
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
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Даурен АбаевЖамбылская областьКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Так и в чем причина? Статья ни о чем.
8 февраля, 11:49
YSYuri SPb
6501003
Так с бытовух всё и начинается. Пока всё хорошо, никто и не вспоминает кто какой национальности. А как только где то закусились, тут и понеслась.
8 февраля, 14:34
Никита Ермаков
1300000
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