Названа причина массовой драки в Казахстане

"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", — сказал он в субботу на брифинге в Нур-Султане.

"Необходимо не только недопущение распространения фейковой информации, но и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки. Возможны вбросы старых видео, дезинформация. Мы не должны допустить распространения данных призывов", — отметил он.

В свою очередь, участвовавший в брифинге заместитель генерального прокурора Булат Дембаев напомнил об уголовной ответственности за умышленные действия по возбуждению межнациональной вражды и розни. "Призываю всех граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не способствовать распространению сведений, не соответствующих действительности", — заключил он.