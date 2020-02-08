Названа причина массовой драки в Казахстане

АЛМА-АТА, 8 фев — РИА новости. Бытовой конфликт стал причиной массовой драки и беспорядков на юге Казахстана, где в ночь на субботу погибли восемь и пострадали 40 человек, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", — сказал он в субботу на брифинге в Нур-Султане.
Министр призвал журналистов и блогеров публиковать только достоверную информацию и пресекать распространение фейков.
"Необходимо не только недопущение распространения фейковой информации, но и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки. Возможны вбросы старых видео, дезинформация. Мы не должны допустить распространения данных призывов", — отметил он.
В свою очередь, участвовавший в брифинге заместитель генерального прокурора Булат Дембаев напомнил об уголовной ответственности за умышленные действия по возбуждению межнациональной вражды и розни. "Призываю всех граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не способствовать распространению сведений, не соответствующих действительности", — заключил он.
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.