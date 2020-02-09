Восемь человек находятся в реанимации после беспорядков в Казахстане

Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли 10 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. От поджогов пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным властей, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.