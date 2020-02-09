Восемь человек находятся в реанимации после беспорядков в Казахстане

АЛМА-АТА, 9 фев – РИА Новости. Восемь человек, получивших травмы и ранения в ходе массовых беспорядков на юге Казахстана, находятся в реанимационных отделениях больниц, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Лязат Актаева.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли 10 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. От поджогов пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным властей, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
"Стабильно тяжелое состояние наблюдается у 30 пациентов, крайне тяжелое – у восьми. На сегодня в реанимации находятся восемь пациентов", - сказала Актаева на брифинге в Нур-Султане.
По ее данным, всего за медицинской помощью после беспорядков обратились 165 человек, в том числе 140 человек - в больницы Казахстана, еще 25 - в больницы соседней Киргизии.
"Из числа обратившихся амбулаторная помощь оказана 115 пострадавшим. Госпитализировано 50 пострадавших, из них 40 - в медицинские организации Казахстана, 10 – в медицинские организации Киргизии", - отметила заместитель министра здравоохранения Казахстана.