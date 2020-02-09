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Американские военные заявили о двух солдатах, погибших в Афганистане
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РИА Новости

Американские военные заявили о двух солдатах, погибших в Афганистане

07:52 09.02.2020 (обновлено: 11:11 09.02.2020)
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© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
© AP Photo / Hoshang Hashimi
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Двое военных США погибли и шестеро ранены в провинции Нангархар в Афганистане при нападении неизвестного, одетого в форму афганских военных, передает телеканал TOLOnews заявление представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта.
Ранее сообщалось, что объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу в субботу. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность. Издание New York Times со ссылкой на афганские источники писало, что при обстреле погибли "пять или шесть" солдат США и шесть военных Афганистана.

"Двое военнослужащих США были убиты и еще шестеро пострадали в перестрелке 8 февраля в районе Шерзад, провинция Нангархар, текущие сообщения указывают на то, что человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана", — заявил Леггетт.

"Мы все еще собираем информацию, причина или мотив нападения в настоящий момент не известны", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп
5 февраля, 06:30
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Вооруженные силы СШАНангархарАфганистанСШАВ мире
Популярные комментарии
Мало они там потеряли, мало, а то бы этот " светоч принудительной американской демократии" давно оттуда убрался....
9 февраля, 09:23
Tatiana Solo
900002
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