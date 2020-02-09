Американские военные заявили о двух солдатах, погибших в Афганистане

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Двое военных США погибли и шестеро ранены в провинции Нангархар в Афганистане при нападении неизвестного, одетого в форму афганских военных, передает телеканал TOLOnews заявление представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта.
Ранее сообщалось, что объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу в субботу. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность. Издание New York Times со ссылкой на афганские источники писало, что при обстреле погибли "пять или шесть" солдат США и шесть военных Афганистана.
"Двое военнослужащих США были убиты и еще шестеро пострадали в перестрелке 8 февраля в районе Шерзад, провинция Нангархар, текущие сообщения указывают на то, что человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана", — заявил Леггетт.
"Мы все еще собираем информацию, причина или мотив нападения в настоящий момент не известны", — отметил он.