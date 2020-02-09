Американские военные заявили о двух солдатах, погибших в Афганистане

"Двое военнослужащих США были убиты и еще шестеро пострадали в перестрелке 8 февраля в районе Шерзад, провинция Нангархар, текущие сообщения указывают на то, что человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана", — заявил Леггетт.