СМИ сообщило о гибели в Афганистане не менее пяти американских солдат

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В афганской провинции Нангархар в результате нападения погибли не менее пяти американских солдат, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
По информации афганских источников, в результате обстрела погибли "пять или шесть" солдат США и шесть военных Афганистана. При этом представитель Вооруженных сил США сообщил, что под атаку попали по меньшей мере шесть американских солдат, не уточнив число скончавшихся.
Раннее сообщалось, что объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля. Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.
В конце января в Афганистане упал американский самолет Bombardier E-11A. Сначала ответственность за крушение взяло на себя радикальное движение "Талибан". Однако, как заявило командование США, нет никаких указаний на то, что причиной падения стал вражеский огонь. Впоследствии было объявлено, что самолет разбился из-за технических проблем.
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