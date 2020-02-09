Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций

"Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед — это важно. <...> Ситуация неоднозначная во взаимоотношениях России и Польши. Но когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения. <...> Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона ", — заявил он изданию " Собеседник.ru ”.