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2020-02-09T12:27+0300
https://ria.ru/20200209/1564447767.html
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
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РИА Новости

Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций

06:02 09.02.2020 (обновлено: 12:27 09.02.2020)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПамятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал претензии замглавы польского МИД Павла Яблонского на репарации от Москвы.

"Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед — это важно. <...> Ситуация неоднозначная во взаимоотношениях России и Польши. Но когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения. <...> Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона", — заявил он изданию "Собеседник.ru”.

По мнению Валенсы, важным шагом на пути к улучшению отношений Москвы и Варшавы может стать диалог. Кроме того, бывший польский лидер подтвердил свое намерение приехать на парад Победы в российскую столицу, если его пригласят.
Ранее Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Российские политики назвали это требования абсурдными. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания Яблонского, призвала его "перестать шаромыжничать".
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ОсвенцимВторая мировая война (1939-1945)МИД ПольшиВладимир ПутинПольшаМоскваЛех ВаленсаРоссияСШАВаршаваВ мире
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9 февраля, 06:54
АКАНДРЕЙ КОННИН
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этот самый Валенса и есть главный инициатор развала соцлагеря. Именно он ВСЕ разрушил.. а теперь - на Парад собирается? Умение переобуваться на ходу ....
9 февраля, 07:15
НСНаталья Светлова
1601249013
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