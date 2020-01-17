Лавров прокомментировал слова Валенсы о желании приехать в Москву

"Что касается Леха Валенсы и его желания, это уважаемый человек, он всегда был известен и сейчас известен как абсолютно независимый политик. У него свое мнение, которое он не стесняется высказывать и отстаивать. Если он будет заинтересован приехать в РФ, это будет его решение. Мы будем рады сделать то, что поможет его пребыванию здесь быть комфортным. Насчет встреч на политическом уровне - это уже вопрос не ко мне", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.