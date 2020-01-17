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Лавров прокомментировал слова Валенсы о желании приехать в Москву
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РИА Новости

Лавров прокомментировал слова Валенсы о желании приехать в Москву

12:42 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Если экс-президент Польши Лех Валенса захочет приехать в Россию, это его решение, в Москве постараются сделать его визит комфортным, заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее Валенса заявил, что готов приехать на парад Победы в Москву, если ему поступит такое приглашение.
"Что касается Леха Валенсы и его желания, это уважаемый человек, он всегда был известен и сейчас известен как абсолютно независимый политик. У него свое мнение, которое он не стесняется высказывать и отстаивать. Если он будет заинтересован приехать в РФ, это будет его решение. Мы будем рады сделать то, что поможет его пребыванию здесь быть комфортным. Насчет встреч на политическом уровне - это уже вопрос не ко мне", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
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Сергей ЛавровПольшаЛех ВаленсаРоссияВ мире
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