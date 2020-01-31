В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Замминистра иностранных дел . Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

По его словам, эту тему надо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.

Дипломат также заявил, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.

Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Российские политики неоднократно заявляли о попытках ряда европейских стран переписать историю.

Так, в середине декабря Владимир Путин заявил, что некоторые страны Запада, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы о соответствующих переговорах.

Глава государства рассказал, как польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку. В Варшаве не стали признавать этот факт, а российского посла вызвали в МИД. Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.

В послании к Федеральному собранию президент подчеркнул, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсифицировать ее историю.

Требования Варшавы

По итогам Потсдамской конференции Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии, однако с 1954 года они прекратились по соглашению Москвы и Варшавы.

В октябре 2018-го Анджей Дуда назвал вопрос возмещения ущерба со стороны Германии открытым. В Берлине ответили, что уже выплатили крупные репарации и больше ничего платить не будут.