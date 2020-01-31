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В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
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РИА Новости

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

16:25 31.01.2020 (обновлено: 17:04 31.01.2020)
75640
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
По его словам, эту тему надо поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.
Дипломат также заявил, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.
Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
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Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну
Российские политики неоднократно заявляли о попытках ряда европейских стран переписать историю.
Так, в середине декабря Владимир Путин заявил, что некоторые страны Запада, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы о соответствующих переговорах.
Глава государства рассказал, как польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку. В Варшаве не стали признавать этот факт, а российского посла вызвали в МИД. Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.
В послании к Федеральному собранию президент подчеркнул, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсифицировать ее историю.
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Требования Варшавы

По итогам Потсдамской конференции Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии, однако с 1954 года они прекратились по соглашению Москвы и Варшавы.
В октябре 2018-го Анджей Дуда назвал вопрос возмещения ущерба со стороны Германии открытым. В Берлине ответили, что уже выплатили крупные репарации и больше ничего платить не будут.
Польские власти также выдвигали претензии к России, поскольку, по их мнению, Польша отказалась от выплат из ГДР под давлением СССР. Российские политики отмечали, что Варшава не имеет права на репарации.
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Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации
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МИД ПольшиЯрослав КачиньскийПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть сначала за лже Дмитрия нам выплатят.))))
31 января, 16:25
ivstlngrd
244590002
Ухо от селёдки им, а не репарации )
31 января, 16:27
Вадим Викторович
213290011
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