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В Колумбии повстанцы угрожают устроить вооруженную акцию, сообщает СМИ
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РИА Новости

В Колумбии повстанцы угрожают устроить вооруженную акцию, сообщает СМИ

04:36 09.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Колумбия
Полиция Колумбия
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Колумбия . Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Повстанцы колумбийской Армии национального освобождения (АНО) планируют "вооруженную забастовку", которая начнется 14 февраля и продлится три дня, сообщает агентство Efe.
Агентство сообщает, что повстанцы распространили в регионе Кататумбо на границе с Венесуэлой листовки с соответствующими заявлениями. Подлинность листовок, однако, не была подтверждена властями.
В ходе подобных акций повстанцы обычно блокируют движение на дорогах и угрожают нападением всем, кто пытается перемещаться по дорогам в этот период.
Армия национального освобождения Колумбии состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии.
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