В Колумбии повстанцы угрожают устроить вооруженную акцию, сообщает СМИ

Агентство сообщает, что повстанцы распространили в регионе Кататумбо на границе с Венесуэлой листовки с соответствующими заявлениями. Подлинность листовок, однако, не была подтверждена властями.
В ходе подобных акций повстанцы обычно блокируют движение на дорогах и угрожают нападением всем, кто пытается перемещаться по дорогам в этот период.
Армия национального освобождения Колумбии состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии.
26 января 2019, 08:50В Колумбии заявили, что один из главарей АНО скрывается в Венесуэле