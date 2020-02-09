"Она невменяема": Маша Распутина раскритиковала дочь Любови Успенской

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Певица Маша Распутина прокомментировала конфликт между Любовью Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной.
Артистка выразила мнение, что Плаксина невменяема и может принимать "какие-то препараты".
"Девушка какая-то немножко невменяемая. Это видно. А потом, ну, как можно осуждать свою мать, которая для тебя дала все? Значит, у дочери либо мозги сошли с рельс, либо ее кто-то настроил так, естественно, под определенными препаратами", — сказала Распутина в эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1".
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