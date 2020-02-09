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2020-02-09T00:51+0300
https://ria.ru/20200209/1564446009.html
"Она невменяема": Маша Распутина раскритиковала дочь Любови Успенской
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РИА Новости

"Она невменяема": Маша Распутина раскритиковала дочь Любови Успенской

00:51 09.02.2020
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Певица Маша Распутина прокомментировала конфликт между Любовью Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной.
Артистка выразила мнение, что Плаксина невменяема и может принимать "какие-то препараты".
"Девушка какая-то немножко невменяемая. Это видно. А потом, ну, как можно осуждать свою мать, которая для тебя дала все? Значит, у дочери либо мозги сошли с рельс, либо ее кто-то настроил так, естественно, под определенными препаратами", — сказала Распутина в эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1".
Ранее в эфире телеканала НТВ Плаксина заявила о страхе из-за отношения матери и призналась, что та нападала на нее. Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Телеведущая Лера Кудрявцева
4 февраля, 14:44
СМИ: Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с ее дочерью
1931717358
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КультураМаша РаспутинаТатьяна ПлаксинаМузыкаШоу-бизнесЛюбовь УспенскаяАндрей Малахов
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