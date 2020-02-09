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2020-02-09T10:06+0300
https://ria.ru/20200209/1564412488.html
Главные оскаровские фильмы: скольких статуэток они достойны и почему
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РИА Новости

Главные оскаровские фильмы: скольких статуэток они достойны и почему

08:00 09.02.2020 (обновлено: 10:06 09.02.2020)
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© AP Photo / Chris Pizzello Джимми Киммел на вручении "Оскара". 05.03.2018
Джимми Киммел на вручении Оскара. 05.03.2018
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Егор Беликов. Ночью станет известно, кому дадут "Оскар". От церемонии ждут неожиданностей, поэтому делать прогноз по поводу лауреатов довольно самонадеянно: любой, сколь бы он ни был опытен, неизбежно ошибется, проверено. Фильмы-претенденты на главный приз надо смотреть в любом случае, они уже вошли в историю кино. Обзор лучших (в порядке уменьшения количества номинаций), предположения и пожелания — в материале РИА Новости.

"Джокер"

© Иллюстрация РИА НовостиФильм "Джокер"
Фильм Джокер
© Иллюстрация РИА Новости
Фильм "Джокер"
Сколько будет статуэток: за главную мужскую роль и за саундтрек, остальное — вряд ли.
Каких наград фильм заслуживает: картина достойна самого пристального внимания и вполне могла бы претендовать на награду за оригинальный сценарий.
Почему: "Джокера" невзлюбили в Америке за неоднозначность посыла: мол, не говорится в картине прямым текстом, что уличные погромы возмущенных инцелов — это плохо (инцелы — бедные, часто безработные, несчастные одинокие люди, воздерживающиеся от секса, причем этот целибат они соблюдают не по собственному выбору). Англоязычная критика по этому поводу полярна, фильм признан неоднозначным, но он явно всколыхнул общественность, хотя выходил в прокат на правах кинокомикса — якобы низкого жанра. Один из самых любопытных фильмов сезона, скорее всего, пролетит мимо основных призов на "Оскаре" ввиду отчетливой леволиберальности голливудской повестки, но уж Хоакин Феникс-то свое выстрадал, сыграв одну из сильнейших киноролей за годы.

"1917"

© Иллюстрация РИА НовостиФильм "1917"
Фильм 1917
© Иллюстрация РИА Новости
Фильм "1917"
Сколько будет статуэток: как минимум пять — за режиссуру, операторскую работу и всякие технические достижения; вполне возможно, еще и как лучший фильм.
Каких наград фильм заслуживает: все статуэтки будут заслуженными.
Почему: по консолидированному мнению критиков, "1917" — кинематографическое чудо, совершенное в первую очередь оператором-виртуозом Роджером Дикинсом, он снял грандиозную, живописную и глубокомысленную картину о боях Первой мировой, да еще и почти без заметных монтажных склеек. В этом смысле достижения режиссера Сэма Мендеса умаляются, но напрасно: без постановки не получилось бы и никакой операторской работы. С другой стороны, есть предчувствие, что 2020-й окажется именно таким годом, когда на "Оскаре" в главной категории победит не фаворит всех предшествовавших в сезоне премий "1917". Лауреатом вполне может оказаться какой-то другой фильм, не такой гремяще-популярный, не зрелищный, а что-то поумнее, например "Паразиты" (о них ниже).

"Однажды в... Голливуде"

© Иллюстрация РИА НовостиФильм "Однажды в Голливуде"
Фильм Однажды в Голливуде
© Иллюстрация РИА Новости
Фильм "Однажды в Голливуде"
Сколько будет статуэток: наверняка — за лучшую мужскую роль второго плана (Брэд Питт).
Каких наград фильм заслуживает: всех возможных.
Почему: это лучший фильм Квентина Тарантино за последние годы, поразительной кинематографичности работа, лучшая роль Брэда Питта, во всяком случае из поздних (хотя также очень примечательна картина "К звездам" с его участием, номинированная лишь в одной утешительной категории). Если уж и выбирать лауреата главной голливудской премии, то, очевидно, это должен быть "Однажды в… Голливуде" (извините за каламбур), но, к сожалению, против этого говорят и другие премии, и котировки букмекеров. Признаем это грандиозной несправедливостью и двинемся дальше, тем более что Тарантино никакие премии уже давно не нужны: он известнейший и любимейший режиссер Земли в новейшей истории кино.

"Ирландец"

© Иллюстрация РИА НовостиФильм "Ирландец"
Фильм Ирландец
© Иллюстрация РИА Новости
Фильм "Ирландец"
Сколько будет статуэток: почти наверняка — нисколько.
Каких наград фильм заслуживает: возможно, за лучший адаптированный сценарий.
Почему: редкий подписчик Netflix долетел до середины этого умудренного, украшенного сединами пенсионерского эпика Мартина Скорсезе. Хотя бандитская сага о напрасно прожитой несчастной жизни (Роберт Де Ниро ради этой роли буквально возродился) внушает уважение, но это уж точно не главное кинематографическое достижение сезона.

"Паразиты"

© Иллюстрация РИА НовостиФильм "Паразиты"
Фильм Паразиты
© Иллюстрация РИА Новости
Фильм "Паразиты"
Сколько будет статуэток: точно — в категории "Лучший фильм на иностранном языке"; скорее всего — в категории "Лучший оригинальный сценарий"; возможно — в категории "Лучший фильм" (если сильно повезет).
Каких наград фильм заслуживает: за лучший фильм и лучшую картину на иностранном языке — почему нет. Можно было бы и наградить за лучшую мужскую роль второго плана фантастического корейского артиста Сон Кан-хо, но, к сожалению, явно не в тот год, когда вышел фильм Тарантино с Брэдом Питтом.
Почему: корейская замысловатая жанровая картина — сенсация международного проката: с учетом того что картину по-хорошему нужно смотреть с субтитрами (а это нелегко, надо уметь читать), она собрала по миру больше ста миллионов долларов. Академики традиционно субтитры не любят, но есть гипотеза, что 2020-й станет первым в истории годом, когда на оскаровской церемонии в главной категории победит неанглоязычный фильм.
Все дело в самих "Паразитах", это понятный и смешной фильм о классовом делении и несправедливом устройстве всякого современного общества. Корейцы давно научились делать авторское кино лучше американцев, а голливудская академия упорно не замечала этого десятилетиями.

"Брачная история"

© Иллюстрация РИА НовостиФильм "Брачная история"
Фильм Брачная история
© Иллюстрация РИА Новости
Фильм "Брачная история"
Сколько будет статуэток: за лучшую женскую роль второго плана (Лора Дерн).
Каких наград фильм заслуживает: однозначно актерских — Адаму Драйверу, Скарлетт Йоханссон и Алану Алде (которого даже не номинировали).
Почему: сильнейшая картина Netflix этого года, может, и не удивляет жанровой новизной (на "Оскаре" бывали уже такие драмы о разводе, например "Крамер против Крамера"), зато вызывает фонтан эмоций. И все это благодаря артистам и написанным под них диалогам. К сожалению, складывается так, что и Драйвер, и Йоханссон пролетают. "Оскара" может получить только Лора Дерн за роль стервы-адвокатессы по бракоразводным процессам — и за выслугу лет, и за участие во многих фильмах Дэвида Линча. Но ее переигрывает поразительный возрастной артист Алан Алда. В фильме он тоже адвокат, только не такой кровожадный, а уставший от жизни.

"Маленькие женщины"

© Иллюстрация РИА НовостиФильм "Маленькие женщины"
Фильм Маленькие женщины
© Иллюстрация РИА Новости
Фильм "Маленькие женщины"
Сколько будет статуэток: одна — за костюмы.
Каких наград фильм заслуживает: за адаптированный сценарий.
Почему: "Маленькие женщины" проходят в главной номинации на правах аутсайдера: небольшой костюмный фильм по роману, экранизированному уже немало раз. Но номинировать режиссера Грету Гервиг было надо, иначе бы мировой феминизм возмутился, что в этой номинации прокатили всех женщин-постановщиц. В любом случае Гервиг действительно заслуживает оценки хотя бы за работу над сценарием — она достойно переосмыслила классику американской литературы для юношества.

"Кролик Джоджо"

© Иллюстрация РИА НовостиФильм "Кролик Джоджо"
Фильм Кролик Джоджо
© Иллюстрация РИА Новости
Фильм "Кролик Джоджо"
Сколько будет статуэток: видимо, за адаптированный сценарий.
Каких наград фильм заслуживает: в целом может обойтись без "Оскаров", особенно в такой сильный по кино год.
Почему: фильм в России не вышел, и потеря, по большому счету, невелика. Комедия о жизни легковнушаемого мальчика в нацистской Германии, которого воспитывает очень душевная мама. Еще у него есть вымышленный друг — Адольф Гитлер. В результате остроумно сочиненная и снятая трагикомедия сводится к слишком уж несложным мыслям. Скарлетт Йоханссон могла бы получить за роль мамы "Оскар", но фаворит сезона — все же Рене Зеллвегер с байопиком "Джуди" о голливудской актрисе Гарленд.

"Ford против Ferrari"

© Иллюстрация РИА НовостиФильм "Ford против Ferrari"
Фильм Ford против Ferrari
© Иллюстрация РИА Новости
Фильм "Ford против Ferrari"
Сколько будет статуэток: возможно, за монтаж, но и только.
Каких наград фильм заслуживает: в этот год, по большому счету, никаких, но это не значит, что фильм плохой!
Почему: "Ford против Ferrari" — слишком архетипическая картина в контексте жанра байопика. В год небывалого подъема американского кино шансов на "Оскары" у нее почти никаких. Впрочем, если вы давно искали суровое, по-правильному маскулинное кино об инженерах, самозабвенно занятых серьезным делом (автогонками), то это оно.
Oscar Bait
7 февраля, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
500005
КультураКино и сериалыNetflixДэвид ЛинчСкарлетт ЙоханссонХоакин ФениксКвентин ТарантиноОскар (премия)Брэд Питт (Уильям Бредли)
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