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Глава ЛНР обвинил Зеленского в гибели ополченцев
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РИА Новости

Глава ЛНР обвинил Зеленского в гибели ополченцев

22:47 08.02.2020 (обновлено: 22:48 08.02.2020)
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© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республикиГлава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник
© Фото предоставлено Администрацией главы Луганской народной республики
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил ответственность на президента Украины Владимира Зеленского за гибель ополченцев в результате артобстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного республике населенного пункта Золотое-5 и позиций Народной милиции ЛНР в этом районе.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
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"Расцениваю такие действия Украины как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского. Именно по его приказу ВСУ обстреливают жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры ЛНР", - говорится в официальном заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
Глава ЛНР уточнил, что под угрозой остаются мирные жители, проживающие у линии соприкосновения в районе Золотого-5.
"Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о мирных инициативах, ситуация на линии разграничения остается крайне напряженной. Очевидно, что украинский президент целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса", - дополнил Пасечник.
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Глава республики призывал мировую общественность "остановить вооруженную агрессию ВСУ и указать руководству Украины на необходимость выполнения Минских соглашений – единственного документа, позволяющего разрешить конфликт мирным путем".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
55701031
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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