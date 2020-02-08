Глава ЛНР обвинил Зеленского в гибели ополченцев

ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник возложил ответственность на президента Украины Владимира Зеленского за гибель ополченцев в результате артобстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного республике населенного пункта Золотое-5 и позиций Народной милиции ЛНР в этом районе.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.

"Расцениваю такие действия Украины как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского. Именно по его приказу ВСУ обстреливают жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры ЛНР", - говорится в официальном заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.

Глава ЛНР уточнил, что под угрозой остаются мирные жители, проживающие у линии соприкосновения в районе Золотого-5.

"Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о мирных инициативах, ситуация на линии разграничения остается крайне напряженной. Очевидно, что украинский президент целенаправленно идет по пути террора народа Донбасса", - дополнил Пасечник.

Глава республики призывал мировую общественность "остановить вооруженную агрессию ВСУ и указать руководству Украины на необходимость выполнения Минских соглашений – единственного документа, позволяющего разрешить конфликт мирным путем".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.