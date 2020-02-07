В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

"Сегодня боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ... подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-миллиметра окраины населенного пункта Золотое-5 ( под контролем ЛНР - ред.) и позиции Народной милиции ЛНР", - заявил Осадчий.

По его словам, в результате обстрела погибли четверо сотрудников Народной милиции ЛНР и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения республики, им оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сказал Осадчий.

Он также заявил, что в ходе обстрела "подразделением противовоздушной обороны Народной милиции был уничтожен БПЛА противника", с помощью которого украинские силовики корректировали артиллерийский огонь.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.