В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ... подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-миллиметра окраины населенного пункта Золотое-5 ( под контролем ЛНР - ред.) и позиции Народной милиции ЛНР", - заявил Осадчий.
По его словам, в результате обстрела погибли четверо сотрудников Народной милиции ЛНР и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения республики, им оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сказал Осадчий.
Он также заявил, что в ходе обстрела "подразделением противовоздушной обороны Народной милиции был уничтожен БПЛА противника", с помощью которого украинские силовики корректировали артиллерийский огонь.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения