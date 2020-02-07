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В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
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РИА Новости

В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

22:43 07.02.2020
3788
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 фев - РИА Новости. Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ... подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-миллиметра окраины населенного пункта Золотое-5 ( под контролем ЛНР - ред.) и позиции Народной милиции ЛНР", - заявил Осадчий.
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По его словам, в результате обстрела погибли четверо сотрудников Народной милиции ЛНР и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения республики, им оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сказал Осадчий.
Он также заявил, что в ходе обстрела "подразделением противовоздушной обороны Народной милиции был уничтожен БПЛА противника", с помощью которого украинские силовики корректировали артиллерийский огонь.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
42075922
Обсудить 2
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскВ мире
Популярные комментарии
Оxренительное перемирие под международным наблюдением - 122мм калибр должен по Минским соглашениям быть отведен за сколько километров. И это то самое Золотое где не так давно сосотоялся отвод войск? Пока ВСУ не окажутся в очередном котле - перимирия не будет!
7 февраля, 23:17
greytankist111
1700402
Сколько можно терпеть? Когда уже будет ответка? Отогнать их до Запорожья, пока не поздно.
7 февраля, 23:28
Александр Невский
810001
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