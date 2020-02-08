В Ленинградской области завели дело после гибели провалившихся под лед

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек, в том числе ребенка, провалившихся под лед во время катания на лыжах в Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек, в том числе ребенка, провалившихся под лед во время катания на лыжах в Ленинградской области , сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось , что двое детей провалились под лед в Тосненском районе Ленинградской области, один из них погиб, другой госпитализирован с переохлаждением.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" по факту смерти троих человек, в том числе ребенка", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 февраля мужчина с двумя детьми катался на лыжах по льду на одном из карьеров рядом с поселком Шапки Тосненского района. Лед треснул, и мужчина с детьми провалились в воду, отцу удалось выбраться и спасти одного ребенка. В этот день там же под лед провалились и погибли еще двое лыжников – мужчина и женщина.

Сообщается, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Создан штаб по координации действий всех ведомств, участвующих в спасательных операциях.