В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел в Тосненском районе. Очевидцы вытащили из воды двоих детей 2015 года рождения, однако девочку спасти не удалось. Мальчика госпитализировали с переохлаждением.
Два дня назад в Санкт-Петербурге также двое школьников провалились под лед в акватории озера Лахтинский Разлив. Тогда спасатели достали 14-летнего школьника, сейчас он находится в реанимации. Тело девочки нашли накануне вечером.