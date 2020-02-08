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В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка
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РИА Новости

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

14:55 08.02.2020 (обновлено: 15:46 08.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел в Тосненском районе. Очевидцы вытащили из воды двоих детей 2015 года рождения, однако девочку спасти не удалось. Мальчика госпитализировали с переохлаждением.
Спасение лыжника в новой Москве
Вчера, 20:24
В новой Москве спасли провалившегося под лед лыжника
Два дня назад в Санкт-Петербурге также двое школьников провалились под лед в акватории озера Лахтинский Разлив. Тогда спасатели достали 14-летнего школьника, сейчас он находится в реанимации. Тело девочки нашли накануне вечером.
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Ленинградская областьТосненский районПроисшествия
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