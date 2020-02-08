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2020-02-08T19:42+0300
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Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в "сливе" информации
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РИА Новости

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в "сливе" информации

19:41 08.02.2020 (обновлено: 19:42 08.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
"Он бы очень недисциплинированный, передавал содержание моих "идеальных" звонков некорректно. Его руководитель, которому он был подотчетен, дал ему ужасную оценку, он публично заявил, что у Виндмана были проблемы с суждениями, подчинению начальству и "сливом" информации. Другими словами - вон отсюда", - написал он в своем Twitter.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 03:20
Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания в ходе импичмента
Ранее телеканал CNN сообщал, что срок службы Виндмана в Белом доме по плану должен закончиться в июле, так как он был назначен на свою должность в июле 2018 года сроком на два года. Как сообщается, после того как Виндман дал показания в рамках процедуры импичмента, его обязанности были значительно урезаны. При этом Трамп неоднократно выражал свое негодование по поводу работы подполковника в СНБ, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Виндман - родившийся на Украине американский гражданин, подполковник ВС США и эксперт Белого дома по Украине. По собственному заявлению Виндмана в ходе слушаний в конгрессе, он владеет "русским языком, украинским и немного английским".
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Поделом! И под суд его вместе с лицами, принявшими решения аттестовать до звания "подполковник" американца Вндмана, владеющего "... немного английским".
8 февраля, 20:10
vv.p.neznamov
1230000
Да это же чистый антисемитизм! А что скажет зять Трампа?
8 февраля, 23:27
Von Stirliz
2110000
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