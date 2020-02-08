Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в "сливе" информации

ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
"Он бы очень недисциплинированный, передавал содержание моих "идеальных" звонков некорректно. Его руководитель, которому он был подотчетен, дал ему ужасную оценку, он публично заявил, что у Виндмана были проблемы с суждениями, подчинению начальству и "сливом" информации. Другими словами - вон отсюда", - написал он в своем Twitter.
Ранее телеканал CNN сообщал, что срок службы Виндмана в Белом доме по плану должен закончиться в июле, так как он был назначен на свою должность в июле 2018 года сроком на два года. Как сообщается, после того как Виндман дал показания в рамках процедуры импичмента, его обязанности были значительно урезаны. При этом Трамп неоднократно выражал свое негодование по поводу работы подполковника в СНБ, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Виндман - родившийся на Украине американский гражданин, подполковник ВС США и эксперт Белого дома по Украине. По собственному заявлению Виндмана в ходе слушаний в конгрессе, он владеет "русским языком, украинским и немного английским".
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.