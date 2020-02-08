Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в "сливе" информации

Ранее телеканал CNN сообщал, что срок службы Виндмана в Белом доме по плану должен закончиться в июле, так как он был назначен на свою должность в июле 2018 года сроком на два года. Как сообщается, после того как Виндман дал показания в рамках процедуры импичмента, его обязанности были значительно урезаны. При этом Трамп неоднократно выражал свое негодование по поводу работы подполковника в СНБ, сообщили источники, знакомые с ситуацией.