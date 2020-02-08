Эксперт предупредил о последствиях столкновений на юге Казахстана

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Столкновения на юге Казахстана всколыхнут ситуацию в регионе, уровень враждебности между казахами и дунганами повысится, для избежания эскалации необходимо менять социальный климат, заявил РИА Новости глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
"Те, кто находится в регионе, говорят, что различные инциденты между казахским и дунганским населением происходят не первый день. Если говорить о каких-то глубинных социальных корнях - я склоняюсь к тому, что это связано с проблемами безработицы, криминализацией, падением уважения к органам власти, о чем говорит, например, инцидент с нападением на полицию", - сказал Мендкович.
По его мнению, в регионе надо менять социальную атмосферу.
"Последствия могут быть не самые радужные. Произошедшее вызвало панику среди дунганского населения, сообщается об увеличении пассажирского потока через границу в Кыргызстан, где люди, видимо, пытаются спастись и пересидеть у своих родственников. Естественно, эти столкновения, с одной стороны, всколыхнут ситуацию в регионе, и уровень враждебности между казахским и дунганским этносами повысится, с другой стороны - сейчас власти обратили внимание на неблагополучную ситуацию в данной местности и может быть начнут на нее начнут обращать повышенное внимание", - отметил эксперт.
Собеседник агентства подчеркнул, что проблема конфликта не в конкретной национальности, а в деградации социально-экономического климата.