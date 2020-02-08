Эксперт предупредил о последствиях столкновений на юге Казахстана

"Те, кто находится в регионе, говорят, что различные инциденты между казахским и дунганским населением происходят не первый день. Если говорить о каких-то глубинных социальных корнях - я склоняюсь к тому, что это связано с проблемами безработицы, криминализацией, падением уважения к органам власти, о чем говорит, например, инцидент с нападением на полицию", - сказал Мендкович.

"Последствия могут быть не самые радужные. Произошедшее вызвало панику среди дунганского населения, сообщается об увеличении пассажирского потока через границу в Кыргызстан, где люди, видимо, пытаются спастись и пересидеть у своих родственников. Естественно, эти столкновения, с одной стороны, всколыхнут ситуацию в регионе, и уровень враждебности между казахским и дунганским этносами повысится, с другой стороны - сейчас власти обратили внимание на неблагополучную ситуацию в данной местности и может быть начнут на нее начнут обращать повышенное внимание", - отметил эксперт.