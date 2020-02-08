В Казахстане 127 человек обратились за медпомощью после беспорядков

"В медучреждения госпитализированы 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. 5 пациентов переведены по линии санитарной авиации в город Алматы и 1 пациент - в больницу города Тараз…. Всего за медицинской помощью обратилось 127 человек, из них после осмотра 84 человека отпущены домой", - говорится в сообщении.