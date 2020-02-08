Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-08T15:11+0300
https://ria.ru/20200208/1564435156.html
В Казахстане 127 человек обратились за медпомощью после беспорядков
https://cdn23.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1036x0_80_0_0_ae53b9081d58dfcf7b84353ec74766f8.jpg
РИА Новости

В Казахстане 127 человек обратились за медпомощью после беспорядков

15:11 08.02.2020
1753
© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Почти 130 человек обращались за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана (на юге республики), из них более 80 были отпущены домой, сообщила пресс-служба правительства страны.
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В результате поджогов огнем повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
10:44
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
По информации пресс-службы, члены комиссии прибыли в Жамбылскую область посетили больницу, где Сапарбаев пообщался с жителями, пострадавшими в ходе групповой драки.
"В медучреждения госпитализированы 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. 5 пациентов переведены по линии санитарной авиации в город Алматы и 1 пациент - в больницу города Тараз…. Всего за медицинской помощью обратилось 127 человек, из них после осмотра 84 человека отпущены домой", - говорится в сообщении.
В ходе беседы со старейшинами района Сапарбаев спросил об основных причинах произошедшего конфликта. "Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля", - обратился житель села Сортобе Арли Мусаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В пресс-службе киргизского министерства здравоохранения РИА Новости ранее сообщили, что 18 человек, в том числе 17 граждан Казахстана, обратились в больницу Киргизии после беспорядков в граничащем с республикой районе на юге Казахстана.
Полиция Казахстана
12:39
Россияне не пострадали в массовой драке на юге Казахстана
103203
Обсудить 0
Жамбылская областьКазахстанВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Полиция Казахстана
Эксперт предупредил о последствиях столкновений на юге Казахстана
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае опубликовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю
Знак коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Очевидец рассказал о крушении вертолета с Хайруллиным в Татарстане
Погода в Германии
Германия готовится к циклону "Сабина"
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
Полиция Таиланда
В Таиланде устроивший стрельбу солдат захватил заложников
Полиция Казахстана
Названа причина массовой драки в Казахстане
Айрат Хайруллин
Биография Айрата Хайруллина
Полиция и вооруженные военнослужащие в Таиланде
В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники
Полиция Казахстана
В Казахстане призвали не допустить разжигания розни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:13В Перми проводят проверку после сообщений о враче, убивающем пациентов
19:09В Ростуризме прокомментировали ситуацию со стрельбой в Таиланде
19:07Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
17:08СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде
Лента новостейМолния