В Казахстане 127 человек обратились за медпомощью после беспорядков

АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Почти 130 человек обращались за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана (на юге республики), из них более 80 были отпущены домой, сообщила пресс-служба правительства страны.
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В результате поджогов огнем повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
По информации пресс-службы, члены комиссии прибыли в Жамбылскую область посетили больницу, где Сапарбаев пообщался с жителями, пострадавшими в ходе групповой драки.
"В медучреждения госпитализированы 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. 5 пациентов переведены по линии санитарной авиации в город Алматы и 1 пациент - в больницу города Тараз…. Всего за медицинской помощью обратилось 127 человек, из них после осмотра 84 человека отпущены домой", - говорится в сообщении.
В ходе беседы со старейшинами района Сапарбаев спросил об основных причинах произошедшего конфликта. "Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля", - обратился житель села Сортобе Арли Мусаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В пресс-службе киргизского министерства здравоохранения РИА Новости ранее сообщили, что 18 человек, в том числе 17 граждан Казахстана, обратились в больницу Киргизии после беспорядков в граничащем с республикой районе на юге Казахстана.