Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-08T11:33+0300
https://ria.ru/20200208/1564430642.html
Почти 20 граждан Казахстана обратились к медикам после массовой драки
https://cdn23.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1036x0_80_0_0_ae53b9081d58dfcf7b84353ec74766f8.jpg
РИА Новости

Почти 20 граждан Казахстана обратились к медикам после массовой драки

11:33 08.02.2020
1999
© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
БИШКЕК, 8 фев - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе 17 граждан Казахстана, обратились в больницу Киргизии после беспорядков в граничащем с республикой районе на юге Казахстана, где погибли 8 и пострадали 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
"В Токмакскую территориальную больницу за помощью обратились 18 человек - 17 казахстанцев и один киргизстанец", - заявили в пресс-службе.
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
10:44
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
По данным Минздрава, 10 пострадавших госпитализированы. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Остальные 8 человек после оказания врачебной помощи были отправлены на амбулаторное лечение.
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в граничащем с Киргизией Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге казахстанский министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Накануне пограничники Киргизии на границе с Казахстаном были переведены на усиленный вариант несения службы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского погранведомства, "на пунктах пропуска Кен-Булун - автодорожный и Токмок - автодорожный зафиксировано увеличение пассажиропотока (в основном женщины и дети) из Казахстана в Киргизию, при этом происшествий и конфликтных ситуаций не произошло".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
08:44
Токаев рассказал подробности массовой драки на юге Казахстана
110130
Обсудить 0
КиргизияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае опубликовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
Полиграф
Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе
Айрат Хайруллин
Биография Айрата Хайруллина
Данила Козловский в 6 сезоне сериала Викинги
Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал подробности массовой драки на юге Казахстана
Полиция Казахстана
Названа причина массовой драки в Казахстане
Пляж Паттайя (Pattaya Beach)
В чемодане сотня масок: как россияне отдыхают в Таиланде
Знак коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
Кадр из фильма Гарет Джонс
Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09В Ростуризме прокомментировали ситуацию со стрельбой в Таиланде
19:07Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
17:08СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде
17:08В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Лента новостейМолния