Почти 20 граждан Казахстана обратились к медикам после массовой драки

БИШКЕК, 8 фев - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе 17 граждан Казахстана, обратились в больницу Киргизии после беспорядков в граничащем с республикой районе на юге Казахстана, где погибли 8 и пострадали 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
"В Токмакскую территориальную больницу за помощью обратились 18 человек - 17 казахстанцев и один киргизстанец", - заявили в пресс-службе.
По данным Минздрава, 10 пострадавших госпитализированы. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Остальные 8 человек после оказания врачебной помощи были отправлены на амбулаторное лечение.
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в граничащем с Киргизией Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге казахстанский министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Накануне пограничники Киргизии на границе с Казахстаном были переведены на усиленный вариант несения службы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского погранведомства, "на пунктах пропуска Кен-Булун - автодорожный и Токмок - автодорожный зафиксировано увеличение пассажиропотока (в основном женщины и дети) из Казахстана в Киргизию, при этом происшествий и конфликтных ситуаций не произошло".