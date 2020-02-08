Почти 20 граждан Казахстана обратились к медикам после массовой драки

БИШКЕК, 8 фев - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе 17 граждан Восемнадцать человек, в том числе 17 граждан Казахстана , обратились в больницу Киргизии после беспорядков в граничащем с республикой районе на юге Казахстана, где погибли 8 и пострадали 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.

"В Токмакскую территориальную больницу за помощью обратились 18 человек - 17 казахстанцев и один киргизстанец", - заявили в пресс-службе.

По данным Минздрава, 10 пострадавших госпитализированы. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Остальные 8 человек после оказания врачебной помощи были отправлены на амбулаторное лечение.

Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в граничащем с Киргизией Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге казахстанский министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.