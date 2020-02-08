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Посол отметил перспективы сотрудничества России и ДРК в энергетике
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РИА Новости

Посол отметил перспективы сотрудничества России и ДРК в энергетике

11:19 08.02.2020 (обновлено: 12:04 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкФорум "Россия - Африка" в Сочи
Форум Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Форум "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Форум Россия-Африка в Сочи открыл новые перспективы российско-конголезского сотрудничества в электроэнергетике, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и цифровых технологиях, заявил РИА Новости посол РФ в Демократической республике Конго Алексей Сентебов.
"Сочинский форум открыл новые перспективы для российско-конголезской кооперации в целом ряде отраслей, например, электроэнергетике, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и цифровых технологиях", - сказал посол.
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ДРК планирует расширять сотрудничество с Россией в оборонном секторе
Он напомнил, что были подписаны письма о намерениях между государственными и частными структурами обеих стран. "Наибольший резонанс в Киншасе вызвало заключение меморандума о сотрудничестве между министерством транспорта ДРК и ОАО "Российские железные дороги", который предполагает изучить возможности взаимодействия в реализации проектов восстановления, модернизации и строительства железнодорожных линий на конголезской территории и развития железнодорожной логистики, грузовых и пассажирских перевозок", - сообщил Сентебов.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" прошел в Сочи 23-24 октября прошлого года. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств африканского континента. ДР Конго была представлена на высшем уровне. На полях форума состоялась встреча президентов РФ и ДРК Владимира Путина и Феликса Чисекеди.
Чисекеди впоследствии заявил, что на саммите в Сочи "был сигнализирован интерес" к ДР Конго. По его словам, он готов сотрудничать с теми странами, где интересы ДРК "находятся на первом месте".
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Демократическая Республика КонгоРоссияЭкономика
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