Посол отметил перспективы сотрудничества России и ДРК в энергетике

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Форум Россия-Африка в Сочи открыл новые перспективы российско-конголезского сотрудничества в электроэнергетике, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и цифровых технологиях, заявил РИА Новости посол Форум Россия-Африка в Сочи открыл новые перспективы российско-конголезского сотрудничества в электроэнергетике, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и цифровых технологиях, заявил РИА Новости посол РФ Демократической республике Конго Алексей Сентебов.

"Сочинский форум открыл новые перспективы для российско-конголезской кооперации в целом ряде отраслей, например, электроэнергетике, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и цифровых технологиях", - сказал посол.

Он напомнил, что были подписаны письма о намерениях между государственными и частными структурами обеих стран. "Наибольший резонанс в Киншасе вызвало заключение меморандума о сотрудничестве между министерством транспорта ДРК и ОАО "Российские железные дороги", который предполагает изучить возможности взаимодействия в реализации проектов восстановления, модернизации и строительства железнодорожных линий на конголезской территории и развития железнодорожной логистики, грузовых и пассажирских перевозок", - сообщил Сентебов.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" прошел в Сочи 23-24 октября прошлого года. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств африканского континента. ДР Конго была представлена на высшем уровне. На полях форума состоялась встреча президентов РФ и ДРК Владимира Путина и Феликса Чисекеди.