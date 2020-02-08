Алексей Сентебов: опыт в борьбе с Эболой будет учтен при коронавирусе

Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго за последние полтора года унесла жизни более двух тысяч человек. Россия оказывает содействие конголезцам в борьбе с этой смертельной болезнью. Накануне Дня дипломата посол России в ДР Конго Алексей Сентебов в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал о том, как в африканской стране ценят помощь российских специалистов, не исключив, в случае необходимости, налаживания сотрудничества двух стран в борьбе с новой угрозой — распространением коронавируса 2019-nCoV.

— Какова в настоящее время внутриполитическая ситуация в ДР Конго? На какой стадии находится урегулирование кризиса? Налажен ли эффективный рабочий диалог с конголезскими властями?

— Политическая обстановка, которая долгое время была напряженной, постепенно нормализуется. 20 января 2019 года Конституционный суд ДРК официально утвердил итоги президентских выборов, состоявшихся 30 декабря 2018 года. Победу одержал лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо. Россия стала первым государством, которое приветствовало волеизъявление конголезского народа (тогда как некоторые западные страны открыто высказывали недовольство результатами выборов) и мирный переход власти, ставший рубежным этапом в политической жизни ДРК. Мы всегда придерживались и продолжаем придерживаться принципов невмешательства во внутренние дела государств и уважения суверенитета. Убеждены, что ключ к решению африканских проблем должен находиться в руках самих африканцев.

— В связи с непростой социально-политической ситуацией в ДРК Россия несколько раз оказывала этой стране гуманитарную помощь, как финансовую, так и в виде передачи грузовиков "КамАЗ". Планируются ли новые транши?

— За последние несколько лет наша страна дважды предоставила ДР Конго по линии Всемирной продовольственной программы продукты питания на общую сумму три миллиона долларов США. Примечательно, что их доставка осуществлялась КамАЗами, которые здесь очень ценят. Именно грузовикам российского производства была доверена доставка избирательных материалов для проведения последних всеобщих выборов. Учитывая непростую гуманитарную ситуацию в республике, правительство Российской Федерации, разумеется, будет и в дальнейшем с вниманием относиться к насущным потребностям конголезцев.

— Какие двусторонние контакты планируются в этом году? Какие визиты из России в Конго и из Конго в РФ уже подтверждены?

— В 2020 году в России предполагается провести целый ряд важных международных экономических и культурных форумов. Надеемся увидеть наших конголезских партнеров в Ялте на VI ЯМЭФ и в Санкт-Петербурге на XXIV ПМЭФ, а также на XII Международном педагогическом форуме, посетить который пожелал министр высшего и университетского образования ДРК Томас Лухака, кстати, большой почитатель Достоевского и Гоголя.

— Делегация ДР Конго принимала участие в саммите Россия – Африка в Сочи в прошлом году. Как восприняли в ДР Конго проведение этого крупного форума? Как оценивают роль России в Африке с учетом активности на континенте других стран, в том числе Китая?

— Конголезский президент Феликс Чисекеди назвал саммит прекрасной инициативой и с радостью принял приглашение Владимира Путина. Местные СМИ пристально следили за работой сочинского форума, который, по их образному выражению, стал "мостом между Россией и Африкой". В Киншасе горячо приветствовали первую в истории двусторонних отношений личную встречу и прямые переговоры двух глав государств. Конголезские журналисты положительно отнеслись к инициативе российского руководства, выразив надежду на значительное продвижение отношений нашей страны с континентом в целом и ДР Конго в отдельности. На полях мероприятий в Сочи подписано, в частности, соглашение между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения ДРК о сотрудничестве в области эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний.

— Каков вклад России в борьбу с лихорадкой Эбола в Конго? В связи с распространением по разным странам мира нового коронавируса обращалась ли конголезская сторона к российским специалистам?

— В России с озабоченностью следят за эпидемией лихорадки Эбола, жертвами которой стало более двух тысяч человек. С учетом сложной эпидемиологической обстановки и в ответ на обращение президента Феликса Чисекеди 28 сентября 2019 года, правительство РФ издало распоряжение об оказании содействия республике в борьбе с болезнью. На эти цели выделено 398,5 миллиона рублей. 23 декабря прошлого года в Москве состоялась официальная передача ДР Конго двух мобильных лабораторий. Кроме того, в ближайшее время планируется обучить 140 конголезских специалистов, включая 20 человек в нашей стране, в области эпидемиологии, микробиологии, молекулярной диагностики, биобезопасности и предоставить пять тысяч доз зарегистрированной в России вакцины "ЭпиВакЭбола".

Конголезцев, как и всех нас, очень беспокоит распространение коронавируса. Принимая во внимание большой опыт, накопленный российскими учеными в борьбе с опасными заболеваниями, не исключаем возможности налаживания сотрудничества и на этом направлении.

— Россия поставляет в Конго сельхозпродукцию, продовольствие, импортирует драгоценные и полудрагоценные камни. Видите ли вы перспективы расширения торгово-экономического взаимодействия? Есть ли возможности для участия России в проектах инфраструктуры в Конго? Обсуждаются ли они?

— Сочинский форум открыл новые перспективы для российско-конголезской кооперации в целом ряде отраслей, например, электроэнергетике, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и цифровых технологиях. Подписаны письма о намерениях между государственными и частными структурами обеих стран. Наибольший резонанс в Киншасе вызвало заключение меморандума о сотрудничестве между министерством транспорта ДРК и ОАО "Российские железные дороги", который предполагает изучить возможности взаимодействия в реализации проектов восстановления, модернизации и строительства железнодорожных линий на конголезской территории и развития железнодорожной логистики, грузовых и пассажирских перевозок.

— В преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломата хотелось бы спросить у вас прежде всего о том, каковы особенности работы главой дипмиссии в ДР Конго, в африканской стране? С какими трудностями приходилось сталкиваться?

— Именно с Африки, после окончания МГИМО, начался мой дипломатический путь: в 1991–1995 годах я работал в посольстве Российской Федерации в Мавритании в должности атташе, а потом – третьего секретаря. Вернулся на континент уже в качестве посла. ДР Конго – очень динамичная страна, которую отличает разнообразие народностей, культур и традиций. Здесь просыпаешься по утрам не с мыслью, каков будет на сегодня план работы, а с вопросом, как же все успеть. Почти каждый день находится новый информационный повод, происходит интересное событие во внутриполитической жизни государства. Поэтому моим младшим коллегам я всегда говорю, что после африканской школы можно начинать считать себя дипломатом, смело строить карьеру дальше.

Что касается трудностей, то после тридцатилетнего правления режима Мобуту, который был ориентирован на Запад, нам приходится сталкиваться с отсутствием здесь достоверной информации о России. В этом году празднуется шестидесятилетие установления дипломатических отношений между нашими странами, однако вынужден констатировать, что мы до сих пор не знаем друг друга. Со времен Патриса Лумумбы и Антуана Гизенги, борьбу за независимость которых всецело поддерживал советский народ, прошло много времени, выросли целые поколения. Необходимо последовательно заполнять этот пробел и наверстывать упущенное. Иначе просто невозможно строить полноценное конструктивное сотрудничество ни в экономическом, ни в политическом планах.

Прежде всего мы делаем акцент на активизации информационно-просветительской работы и расширении культурных связей. Проводим концерты классической музыки с участием артистов оркестров Мариинского и Михайловского театров, Санкт-Петербургского Дома музыки, кинонедели при поддержке главы киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова, выступаем площадкой различных просветительских акций, например, Географического диктанта, Всероссийского правового диктанта, организуем лекции на тему внешней политики Российской Федерации в ведущих вузах ДРК, брифинги для журналистов, фотовыставки, товарищеские футбольные матчи и другие досугово-спортивные мероприятия.

В современных реалиях особую важность приобретает, на мой взгляд, работа по сохранению исторической правды и памяти. В 2019 году в Киншасе впервые состоялась акция "Бессмертный полк", которую поддержали не только соотечественники, но и послы Греции и Сербии, а также сами конголезцы, чьи родственники сражались за мир во Второй мировой войне. В текущем году мы обязательно продолжим эту святую для нашей страны традицию.