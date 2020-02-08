Магаданские власти помогут детям, пострадавшим в ДТП в Кузбассе

МАГАДАН, 8 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области окажут необходимую помощь членам магаданской детской спортивной команды, попавшим в ДТП на Кузбассе, сообщает в субботу правительство Колымы.
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду из Магадана, попал в ДТП на трассе в Кемеровской области, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование, у двоих травмы средней тяжести, остальные отделались ссадинами и ушибами. Виновник аварии погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"От участия в соревнованиях нам пришлось отказаться. Кроме того, сегодня в Кемерово вылетает специалист нашего департамента. После осмотра пострадавших медики дадут заключение — кого из детей можно уже сейчас перевезти в Магадан, а кому необходимо на некоторое время остаться в больнице. Вся необходимая помощь будет оказана, благодаря оперативному взаимодействию глав двух регионов", — цитирует правительство Колымы руководителя департамента физической культуры и спорта региона Бориса Хейнмана.
Дополняется, что глава Колымы Сергей Носов связался с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, который также заверил, что магаданским спортсменам и тренеру будет оказана вся необходимая помощь.
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