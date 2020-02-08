Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-08T08:48+0300
https://ria.ru/20200208/1564427408.html
Магаданские власти помогут детям, пострадавшим в ДТП в Кузбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564095193_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9d0d8c3264987be1e83e18b22038359a.jpg
РИА Новости

Магаданские власти помогут детям, пострадавшим в ДТП в Кузбассе

08:41 08.02.2020 (обновлено: 08:48 08.02.2020)
718
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
МАГАДАН, 8 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области окажут необходимую помощь членам магаданской детской спортивной команды, попавшим в ДТП на Кузбассе, сообщает в субботу правительство Колымы.
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду из Магадана, попал в ДТП на трассе в Кемеровской области, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование, у двоих травмы средней тяжести, остальные отделались ссадинами и ушибами. Виновник аварии погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля
Вчера, 14:10
Пьяная москвичка с ребенком и без прав попала в два ДТП
"От участия в соревнованиях нам пришлось отказаться. Кроме того, сегодня в Кемерово вылетает специалист нашего департамента. После осмотра пострадавших медики дадут заключение — кого из детей можно уже сейчас перевезти в Магадан, а кому необходимо на некоторое время остаться в больнице. Вся необходимая помощь будет оказана, благодаря оперативному взаимодействию глав двух регионов", — цитирует правительство Колымы руководителя департамента физической культуры и спорта региона Бориса Хейнмана.
Дополняется, что глава Колымы Сергей Носов связался с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, который также заверил, что магаданским спортсменам и тренеру будет оказана вся необходимая помощь.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
7 декабря 2019, 20:27
Крупные ДТП в России в 2019 году
501100
Обсудить 1
Сергей НосовМагаданская областьКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае опубликовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
Айрат Хайруллин
Биография Айрата Хайруллина
Данила Козловский в 6 сезоне сериала Викинги
Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Кадр из фильма Гарет Джонс
Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком
Рубли
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Пляж Паттайя (Pattaya Beach)
В чемодане сотня масок: как россияне отдыхают в Таиланде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал подробности массовой драки на юге Казахстана
Пляж Нячанга, Вьетнам
Туристические места Нячанга во Вьетнаме закрыли из-за коронавируса
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Эксперт прокомментировал снижение темпов распространения коронавируса
Знак коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
17:08СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде
17:08В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
17:07Девять пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации
17:07СМИ сообщили подробности стрельбы в Таиланде
Лента новостейМолния