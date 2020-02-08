Магаданские власти помогут детям, пострадавшим в ДТП в Кузбассе

"От участия в соревнованиях нам пришлось отказаться. Кроме того, сегодня в Кемерово вылетает специалист нашего департамента. После осмотра пострадавших медики дадут заключение — кого из детей можно уже сейчас перевезти в Магадан, а кому необходимо на некоторое время остаться в больнице. Вся необходимая помощь будет оказана, благодаря оперативному взаимодействию глав двух регионов", — цитирует правительство Колымы руководителя департамента физической культуры и спорта региона Бориса Хейнмана.