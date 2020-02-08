Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Самые высокие зарплаты предлагают работникам в сфере высшего менеджмента. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на данные исследования рекрутингового портала HeadHunter.
Ежемесячную оплату труда в размере 800 тысяч рублей предлагают специалисту, принятому на вакансию "генеральный директор / CEO" в Новосибирске. Столько же работодатели готовы платить соискателю вакансии "главный инженер нефтеперерабатывающего завода" (регион не уточняется).
Несколько меньше — от 500 тысяч рублей до вычета налогов — может получать советник генерального директора по работе с банками в Москве. Также в столице есть возможность зарабатывать в месяц от 400 тысяч до миллиона рублей на должности E-commerce-директор. Примерно на ту же сумму имеет право претендовать в Москве финансовый директор.
От 400 тысяч до 650 тысяч рублей можно зарабатывать в месяц в должности директора по производству в Екатеринбурге, от 400 до 450 тысяч рублей до вычета налогов — главным геологом на Чукотке.
Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
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