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Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
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РИА Новости

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

05:26 08.02.2020 (обновлено: 14:56 08.02.2020)
184891
© Depositphotos / by_ShiShkinРубли
Рубли
© Depositphotos / by_ShiShkin
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Самые высокие зарплаты предлагают работникам в сфере высшего менеджмента. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на данные исследования рекрутингового портала HeadHunter.
Ежемесячную оплату труда в размере 800 тысяч рублей предлагают специалисту, принятому на вакансию "генеральный директор / CEO" в Новосибирске. Столько же работодатели готовы платить соискателю вакансии "главный инженер нефтеперерабатывающего завода" (регион не уточняется).
Несколько меньше — от 500 тысяч рублей до вычета налогов — может получать советник генерального директора по работе с банками в Москве. Также в столице есть возможность зарабатывать в месяц от 400 тысяч до миллиона рублей на должности E-commerce-директор. Примерно на ту же сумму имеет право претендовать в Москве финансовый директор.
От 400 тысяч до 650 тысяч рублей можно зарабатывать в месяц в должности директора по производству в Екатеринбурге, от 400 до 450 тысяч рублей до вычета налогов — главным геологом на Чукотке.
Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
Сотрудники в офисе
5 января, 09:18
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
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ЧукоткаHeadHunterМоскваНовосибирскЕкатеринбургРоссияСанкт-ПетербургОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Если ты действительно профессионал в какой-то отрасли, то всегда заработаешь свои 200-300 т. Но весь офисный планктон, т.н. манагеры, привык скулить, и протирать штаны на кресле, потом в обед обильно пожрать в столовке и полуобморочном состоянии ждать когда закончиться рабочий день.
8 февраля, 08:12
Станислав Иванов
100242135118
Забыли сообщить о такой профессии как московский безработный! У них постоянно тырят миллионы рублей! Само РИА не даст соврать, так как постоянно об этом пишет!
8 февраля, 07:03
ahanatol hristenko
158470508
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