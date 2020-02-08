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Энергия или калории. Что мы получаем от кофе
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РИА Новости

Энергия или калории. Что мы получаем от кофе

02:42 08.02.2020 (обновлено: 13:03 08.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПроизводство эспрессо
Производство эспрессо
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Кофе — полноценная съедобная культура, никакого вреда от него или токсичности нет, рассказала в интервью радио Sputnik агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.
Она отметила, что высокое содержание кофеина может повлиять на развитие организма, потому что усиливается интенсивность многих процессов. Детям кофе лучше не пить, считает эксперт.
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По ее словам, дополнительную энергию из кофе можно получить, если пить его с молоком и сахаром, а кофеин активизирует именно работу организма.

"Кофе сильнее влияет на организм, чем чай. Если чай влияет в течение восьми часов, имеет распределенный эффект, кофе влияет в течение двух часов, но намного сильнее. Поэтому настоящий кофе лучше детям не пить. На чашку кофе идет восемь граммов, это достаточно много, организм активизируется, запускается. Сердце, мозг два часа работают в повышенном режиме. На молодой организм кофеин действует хорошо, но в период, когда идет формирование организма, этого лучше избегать, потому что отклонения могут отразиться в будущем. Из кофе вы не получаете калорий, только кофеин, то есть активизируется работа вашего организма, дополнительную энергию вы не получаете", — рассказала Тихонова.

При обжарке кофейные зерна сохраняют микроэлементы и витамины группы B, которые помогают усваивать витамин C.

"Во время войны люди ели кофе как кашу. Это вполне полноценное зерно, в котором заключены все необходимые вещества. При обжарке теряется много витаминов, но сохраняются витамины группы B, они выдерживают термическую обработку. Это проводник витамина C. Если вы пьете кофе и едите яблоко, витамин С усвоится лучше. Также в кофе много микроэлементов, которые дают питание клеткам организма", — сказала эксперт.

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