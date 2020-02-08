Энергия или калории. Что мы получаем от кофе

"Кофе сильнее влияет на организм, чем чай. Если чай влияет в течение восьми часов, имеет распределенный эффект, кофе влияет в течение двух часов, но намного сильнее. Поэтому настоящий кофе лучше детям не пить. На чашку кофе идет восемь граммов, это достаточно много, организм активизируется, запускается. Сердце, мозг два часа работают в повышенном режиме. На молодой организм кофеин действует хорошо, но в период, когда идет формирование организма, этого лучше избегать, потому что отклонения могут отразиться в будущем. Из кофе вы не получаете калорий, только кофеин, то есть активизируется работа вашего организма, дополнительную энергию вы не получаете", — рассказала Тихонова.