Волочкова ответила на слова о "некрасивых" мужчинах в России

"Дмитрий Нагиев абсолютно прав, он для меня является эталоном мужчины. Жан-Поль Готье – один из моих любимых дизайнеров – может быть, не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих. Может, он за пределы "Останкино" не вышел, хотя там часто встречаются самые лучшие и красивые мужчины", – считает балерина.