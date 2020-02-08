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2020-02-08T01:20+0300
https://ria.ru/20200208/1564425109.html
Волочкова ответила на слова о "некрасивых" мужчинах в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/144239/49/1442394901_0:0:3016:1696_1036x0_80_0_0_68e8b53487001a2f6608746713ca9a76.jpg
РИА Новости

Волочкова ответила на слова о "некрасивых" мужчинах в России

01:20 08.02.2020
27006
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза "Пришел мужчина к женщине"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова согласилась с мнением телеведущего Дмитрия Нагиева, который парировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми. Об этом она рассказала в интервью газете "Взгляд.ру".
Ранее модельер заявил, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах. Готье объяснил свою позицию тем, что первые стараются понравиться, а "русские мужчины – мачистые". Его слова прокомментировал Нагиев, отметив, что мужская красота не ограничивается лишь внешними данными. По мнению шоумена, она является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.
По словам Волочковой, кутюрье сделал поспешные выводы о мужской красоте россиян.

"Дмитрий Нагиев абсолютно прав, он для меня является эталоном мужчины. Жан-Поль Готье – один из моих любимых дизайнеров – может быть, не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих. Может, он за пределы "Останкино" не вышел, хотя там часто встречаются самые лучшие и красивые мужчины", – считает балерина.

Волочкова заключила, что страны и города воспринимаются по людям, которых человек в них встретил.
Кончита Вурст модельер Жан-Поль Готье во время показа
24 апреля 2017, 11:03Культура
Великий провокатор Жан-Поль Готье
1272910617
Обсудить 7
КультураШоу-бизнесЖан-Поль ГотьеДмитрий НагиевАнастасия ВолочковаБразилияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну не знаю я красив. Я не должен всем нравиться, мне достаточно чтобы меня любила моя любимая.
8 февраля, 02:02
КМКостя Магомедов
2310001
Зря ответили. Ну покритиковал из за кордона и пёс с ним. Потерял часть поддержки у нас если была, немного поднял у себя. С точки зрения психологии нет ничего страшнее для критика игнорирования его мнения объектом критики
8 февраля, 01:30
Ярослав Погодин
1330001
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