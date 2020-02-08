Волочкова ответила на слова о "некрасивых" мужчинах в России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова согласилась с мнением телеведущего Дмитрия Нагиева, который парировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми. Об этом она рассказала в интервью газете "Взгляд.ру".
Ранее модельер заявил, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах. Готье объяснил свою позицию тем, что первые стараются понравиться, а "русские мужчины – мачистые". Его слова прокомментировал Нагиев, отметив, что мужская красота не ограничивается лишь внешними данными. По мнению шоумена, она является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.
По словам Волочковой, кутюрье сделал поспешные выводы о мужской красоте россиян.
"Дмитрий Нагиев абсолютно прав, он для меня является эталоном мужчины. Жан-Поль Готье – один из моих любимых дизайнеров – может быть, не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих. Может, он за пределы "Останкино" не вышел, хотя там часто встречаются самые лучшие и красивые мужчины", – считает балерина.
Волочкова заключила, что страны и города воспринимаются по людям, которых человек в них встретил.
24 апреля 2017, 11:03КультураВеликий провокатор Жан-Поль Готье