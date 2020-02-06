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2020-02-06T16:30+0300
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Жан-Поль Готье объяснил "некрасивость" русских мужчин
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РИА Новости

Жан-Поль Готье объяснил "некрасивость" русских мужчин

15:56 06.02.2020 (обновлено: 16:30 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМодельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Французский кутюрье Жан-Поль Готье, приехавший в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, порассуждал о красоте российских женщин и недостатке привлекательности мужчин. Об этом он рассказал в эфире передачи "Модный приговор".
"Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия", — заявил он ведущему программы историку моды Александру Васильеву.
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции творческой группы Fashion Freak Show в Москве
30 января, 18:35Культура
Жан-Поль Готье представил в Петербурге Fashion Freak Show
Готье добавил, что его поразило, как много в России красивых манекенщиц, при этом он не увидел ни одного красивого манекенщика. По его мнению, это потому, что "русские мужчины мачистые, а женщины стараются нравиться".
Покойный кутюрье Карл Лагерфельд некоторое время назад оказался в центре скандала, когда сказал, что в России мужчины "очень некрасивы".
Жан-Поль Готье — французский модельер, начавший свою карьеру в модном доме Пьера Кардена. Свою собственную коллекцию он создал в 1976 году.
Кончита Вурст модельер Жан-Поль Готье во время показа
24 апреля 2017, 11:03Культура
Великий провокатор Жан-Поль Готье
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Обсудить 16
Александр Васильев (историк моды)Шоу-бизнесЖан-Поль ГотьеКарл ЛагерфельдРоссия
Популярные комментарии
Жан Поль ГАтье - не одеть тебе Ивана в плАтье))))
6 февраля, 16:08
Руслан Якубик
81120002
Все правильно, у нас голубых меньше в сотни раз, а в понятии этих "кутюрье" красивы именно они
6 февраля, 16:27
Владимир П.
8341003
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