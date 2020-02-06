Жан-Поль Готье объяснил "некрасивость" русских мужчин

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Французский кутюрье Жан-Поль Готье, приехавший в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, порассуждал о красоте российских женщин и недостатке привлекательности мужчин. Об этом он рассказал в эфире передачи "Модный приговор".
"Я считаю, что две страны создают красавиц в мире. Это Россия и Бразилия", — заявил он ведущему программы историку моды Александру Васильеву.
Готье добавил, что его поразило, как много в России красивых манекенщиц, при этом он не увидел ни одного красивого манекенщика. По его мнению, это потому, что "русские мужчины мачистые, а женщины стараются нравиться".
Покойный кутюрье Карл Лагерфельд некоторое время назад оказался в центре скандала, когда сказал, что в России мужчины "очень некрасивы".
Жан-Поль Готье — французский модельер, начавший свою карьеру в модном доме Пьера Кардена. Свою собственную коллекцию он создал в 1976 году.
24 апреля 2017, 11:03КультураВеликий провокатор Жан-Поль Готье