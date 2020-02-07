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2020-02-07T00:39+0300
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Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
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РИА Новости

Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России

00:39 07.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Nation News заявил, что мужская красота – это не только внешние данные. Так он прокомментировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах. Готье объяснил это тем, что первые стараются понравиться, а "русские мужчины – мачистые". С ним согласился историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев, отметив, что к достоинствам русских мужчин можно отнести их трудолюбие и спортивное телосложение.
По мнению телеведущего, мужская красота является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

"Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы. Все, что я могу пожелать мужчинам, и себе в первую очередь, это думать головой, смотреть на лучшие образцы великих мужчин, ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе, и понимать, что есть куда стремиться и есть о чем мечтать", – рассказал Нагиев.

Он добавил, что негативное воздействие на внешний вид людей оказывает отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитания.
Кончита Вурст модельер Жан-Поль Готье во время показа
24 апреля 2017, 11:03Культура
Великий провокатор Жан-Поль Готье
241731318
Обсудить 7
Шоу-бизнесАлександр Васильев (историк моды)Жан-Поль ГотьеДмитрий НагиевБразилияРоссияОбщество
Популярные комментарии
Жан Поль с точки зрения гомосексуала наверное имел ввиду, о красоте мужчины точнее может сказать только женщина
7 февраля, 01:54
gulieva.19891985
2230001
Все "красавцы" в думе сидят, вот и нет красавиц
7 февраля, 01:33
Евгений Рассохин
0120014
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