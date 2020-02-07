Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Nation News заявил, что мужская красота – это не только внешние данные. Так он прокомментировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах. Готье объяснил это тем, что первые стараются понравиться, а "русские мужчины – мачистые". С ним согласился историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев, отметив, что к достоинствам русских мужчин можно отнести их трудолюбие и спортивное телосложение.
По мнению телеведущего, мужская красота является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.
"Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы. Все, что я могу пожелать мужчинам, и себе в первую очередь, это думать головой, смотреть на лучшие образцы великих мужчин, ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе, и понимать, что есть куда стремиться и есть о чем мечтать", – рассказал Нагиев.
Он добавил, что негативное воздействие на внешний вид людей оказывает отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитания.
24 апреля 2017, 11:03КультураВеликий провокатор Жан-Поль Готье