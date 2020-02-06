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Васильев оценил слова Готье о "некрасивых" мужчинах в России
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РИА Новости

Васильев оценил слова Готье о "некрасивых" мужчинах в России

17:57 06.02.2020 (обновлено: 18:10 06.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев
Историк моды Александр Васильев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев согласился с мнением кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
Ранее модельер заявил, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах. Готье объяснил это тем, что первые стараются понравиться, а "русские мужчины — мачистые".
По мнению Васильева, к достоинствам русских мужчин можно отнести их трудолюбие и спортивное телосложение.
"Они хороши в армии и спорте, но на подиуме русский мужчина никогда не блистал. А русские манекенщицы есть в каждом модном доме", — сказал он в комментарии "Газете.ру".
Историк моды отметил, что в России нет социального запроса на мужскую красоту, их внешние качества не ценятся.
Кончита Вурст модельер Жан-Поль Готье во время показа
24 апреля 2017, 11:03Культура
Великий провокатор Жан-Поль Готье
130176113479
Обсудить 14
Шоу-бизнесАлександр Васильев (историк моды)Жан-Поль ГотьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это точно, прав. К "заднему приводу" мы не стремимся...
6 февраля, 18:20
Aaz1970
8990005
"Они хороши в армии и спорте, но на подиуме русский мужчина никогда не блистал. - И это прекрасно, я считаю!!!
6 февраля, 18:30
Тазик Медный
8460002
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