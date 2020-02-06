Васильев оценил слова Готье о "некрасивых" мужчинах в России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Историк моды и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев согласился с мнением кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.
Ранее модельер заявил, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах. Готье объяснил это тем, что первые стараются понравиться, а "русские мужчины — мачистые".
По мнению Васильева, к достоинствам русских мужчин можно отнести их трудолюбие и спортивное телосложение.
"Они хороши в армии и спорте, но на подиуме русский мужчина никогда не блистал. А русские манекенщицы есть в каждом модном доме", — сказал он в комментарии "Газете.ру".
Историк моды отметил, что в России нет социального запроса на мужскую красоту, их внешние качества не ценятся.
24 апреля 2017, 11:03КультураВеликий провокатор Жан-Поль Готье