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На сайте Рады опубликовали проект по увольнению главы НАБУ
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РИА Новости

На сайте Рады опубликовали проект по увольнению главы НАБУ

00:40 08.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 фев – РИА Новости. Проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрирован на сайте Верховной рады.
В сентябре прошлого года суд в Ровенской области оштрафовал Сытника на 135 долларов из-за его "элитного" отдыха. Сытник назвал такое решение незаконным и подал апелляцию. Затем его имя внесли в госреестр коррупционеров, он заявил о намерении оспорить это в Европейском суде по правам человека.
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По украинскому законодательству, Рада по предложению не менее 150 депутатов может уволить главу антикоррупционного бюро, для этого достаточно 226 голосов. Проект подписали 216 депутатов, на данный момент он "передан на рассмотрению руководству".
В июле 2019 года украинское Госбюро расследований заподозрило Сытника в том, что он несколько раз отдыхал в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны" в Ровенской области и не внес в декларацию данные об этом отдыхе, который обошелся примерно в 20 тысяч долларов. По данным антикоррупционного бюро, за Сытника платило третье лицо.
Юрий Луценко в бытность генпрокурором Украины заявил журналистам, что следователи установили по письменным заявлениям работников охотничьего хозяйства, что за свой отдых и отдых семьи друзей Сытник "забыл заплатить немалую сумму наличными".
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Артем СытникВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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