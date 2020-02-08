На сайте Рады опубликовали проект по увольнению главы НАБУ

В сентябре прошлого года суд в Ровенской области оштрафовал Сытника на 135 долларов из-за его "элитного" отдыха. Сытник назвал такое решение незаконным и подал апелляцию. Затем его имя внесли в госреестр коррупционеров, он заявил о намерении оспорить это в Европейском суде по правам человека.

По украинскому законодательству, Рада по предложению не менее 150 депутатов может уволить главу антикоррупционного бюро, для этого достаточно 226 голосов. Проект подписали 216 депутатов, на данный момент он "передан на рассмотрению руководству".

В июле 2019 года украинское Госбюро расследований заподозрило Сытника в том, что он несколько раз отдыхал в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны" в Ровенской области и не внес в декларацию данные об этом отдыхе, который обошелся примерно в 20 тысяч долларов. По данным антикоррупционного бюро, за Сытника платило третье лицо.