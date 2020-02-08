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Ирландские политические партии "Фианна Фойл", "Шинн Фейн" и "Фине Гэл"
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РИА Новости

Ирландские политические партии "Фианна Фойл", "Шинн Фейн" и "Фине Гэл"

06:29 08.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода мира. Дублин
Города мира. Дублин
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Фианна Фойл"

"Фианна Фойл" (Fianna Fail, "Солдаты судьбы") – либеральная политическая партия Ирландии.
Она была основана в 1926 году бывшим лидером движения "Шинн Фейн" ("Мы сами") Имоном Де Валерой, который был лидером партии до 1959 года.
В 1927 году "Фианна Фойл" впервые сумела провести двух депутатов в парламент, а в 1932 году пришла к власти в стране.
Партия выступала за создание полностью независимой от Великобритании Ирландской Республики, отмену земельных платежей в пользу Великобритании, развитие национальной экономики, ликвидацию английских военно-морских баз на территории страны и т.д.
После провозглашения независимости Ирландии партия стала одной из главных политических сил в стране, была правящей, в том числе в составе коалиций, в 1951-1954, 1957-1973, 1977-1981, 1982, 1987-1994, 1997-2011 годах.
В 1991-1992 годах партия сформировала правительство в коалиции с Прогрессивно-демократической партией, затем в 1993-1994 года – с Лейбористской партией.
Из восьми президентов Ирландии шесть были членами "Фианна Фойл": Шон О'Келли (1945-1959), Имон Де Валера (1959-1973), Эрскин Чайлдерс (1973-1974), Кяруль О'Долли (1974-1976), Патрик О'Хиллери (1976-1990) и Мэри Макэлис (1997-2011).
С 2011 года лидером "Фианна Фойл" является Михол Мартин.
В состав партии входят 26 женщин и 58 мужчин, которые являются кандидатами в 39 избирательных округах страны.
Основными целями партии являются: повышение качества жизни, решение проблем с жильем и строительством, улучшение системы образования, достижение целей в области изменения климата и защиты ценностей Ирландии, и др.

"Шинн Фейн"

Ирландская политическая партия "Шинн Фейн" (Sinn Féin, "Только мы сами") – старейшая ирландская партия, действующая в Республике Ирландии и британской Северной Ирландии и выступающая за их объединение.
Была образована в 1905 году с целью провозглашения независимости Ирландии, уже в 1918 году получила большинство мест в британском парламенте от Ирландии. В борьбе за независимость "Шинн Фейн" наладила тесные связи с Ирландской республиканской армией (ИРА).
В ходе борьбы против Великобритании в партии произошел ряд расколов: в 1922 году выделились сторонники мирного договора с Великобританией в образовавшуюся партию "Фине Гэл", в 1926 году – сторонники легальной оппозиционной борьбы.
После этого "Шинн Фейн" продолжала действовать из подполья, опираясь на Ирландскую республиканскую армию. Она по-прежнему не признавала соглашения с Великобританией о разделе Ирландии. В 1957 году "Шинн Фейн" воссоздали и легальную партию.
В начале 1970-х годов партия раскололась на два крыла, одно из которых ("официальное") выступило за объединение острова мирными средствами, а второе ("временное") придерживалось методов вооруженной борьбы. "Официальная" "Шинн Фейн" была в 1978-1982 годах преобразована в Рабочую партию, выдвинувшую лозунг "объединенной демократической социалистической республики".
"Временная" "Шинн Фейн" осталась политическим крылом радикалов. В 1980-х годах она не принимала участия в ряде выборов, не признавая их легитимность, но позднее отказалась от такой позиции.
После объявления Ирландской республиканской армией о прекращении террора представители "Шинн Фейн" с 1997 года участвовали в многосторонних переговорах по Северной Ирландии.
В 1998 году "Шинн Фейн" признала англо-ирландский договор.
В 2001 году она получила в британском парламенте четыре места, после выборов в 2005 и 2010 годах у нее было по пять мест, в 2015 году – четыре места. В 2017 и 2019 годах она получила по семь мест, но отказалась от их получения.
В нижней палате парламента Республики Ирландия партия имела после выборов 2002 года пять мест, 2007 года – четыре места, 2011 года – 14 мест, 2016 году – 23 места.
Партия также активно действует в Северной Ирландии. С 1998 года входит в состав правящей коалиции в Ассамблее Северной Ирландии. На выборах в нее в 2003 году "Шинн Фейн" выиграла 24 места. В ходе голосования в январе 2007 года члены "Шинн Фейн" согласились поддержать протестантские полицейские силы Северной Ирландии. На последующих выборах в Ассамблею Северной Ирландии в марте 2007 года партия получила 28 мест, в 2011 году – 29 мест, в 2016 году – 28 мест, в 2017 году – 27 мест.
В Европейском парламенте депутаты от "Шинн Фейн" входят в группу "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера".
Лидером партии с 2018 года является Мэри Лу Макдональд.
В 1983-2018 годах партией руководил Джерри Адамс.
В 2019 году партия "Шинн Фейн" призвала к референдуму об объединении с Ирландской Республикой в случае выхода Британии из ЕС.

"Фине Гэл"

"Фине Гэл" (Fine Gael) – центристская политическая партия Ирландии.
Была основана в 1933 году в результате объединения "Куманн на нГаэдхал" (Cumann na nGaedheal), партии Уильяма Томаса Косгрейва (William Thomas Cosgrave), первого президента Исполнительного совета Ирландского Свободного государства (1922-1932) и двух небольших объединений – "Партии Центра" (Centre Party) и "Национальной гвардии" (National Guard), также известной как "синерубашечники".
В 1933-1934 годах партию возглавлял ирландский генерал Оуэн О’Даффи (Eoin O'Duffy).
Его сменил Уильям Томас Косгрейв, который был лидером партии до 1944 года.
До 1948 года находилась в оппозиции. По итогам выборов 1948 года было сформировано пятипартийное коалиционное правительство (1948-1951) во главе с лидером Джоном Костелло (John Costello), в 1949 году объявившее о полном суверенитете Ирландии.
Во второй раз "Фине Гэл" вернулась к власти в 1954 году в союзе с лейбористами и Крестьянской партией. Правительство Костелло было у власти до 1957 года.
За этим последовали годы оппозиции, которым пришел конец в 1973 году, когда победу на всеобщих выборах одержала коалиция "Фине Гэл" и лейбористов, а правительство страны возглавил ее лидер Лиам Косгрейв (Liam Cosgrave).
В 1977 году "Фине Гэл" вновь оказалась в оппозиции. Новым лидером партии стал Гаррет Фицджеральд (Garret FitzGerald), которого в 1990 году сменил Джон Брутон (John Bruton).
Партия находилась у власти в коалиции с лейбористами (1981-1982, 1982-1987) и с лейбористами и демократическими левыми (1994-1997).
В 2002 году партия потерпела значительное сокращение поддержки: с 54 до 31 мест в парламенте.
В 2002 году "Фине Гэл" возглавил Энда Кенни (Enda Kenny), который сумел вернуть партии популярность: на выборах 2007 годах она получила 51 место в парламенте.
В 2011 году на фоне непопулярных экономических мер правительства, вызванных экономическим кризисом, "Фине Гэл" одержала убедительную победу на выборах, получив 76 из 166 мест в парламенте.
"Фине Гэл" сформировала коалицию с лейбористами, а Энда Кенн стал премьер-министром Ирландии.
На выборах 2016 года партия потеряла большинство, получив 50 из 158 парламентских мест. В конце апреля 2016 года стало известно, что "Фине Гэл" и "Фианна Фойл" договорились сформировать правительство меньшинства.
В мае 2016 года лидер "Фине Гэл" Энда Кенни был переизбран премьером Ирландии.
В мае 2017 года Энда Кенни заявил, что покидает пост лидера "Фине Гэл".
Новым лидером партии был избран Лео Варадкар (Leo Varadkar).
14 июня 2017 года Лео Варадкар был избран премьер-министром Ирландии. Он стал самым молодым премьером за историю Республики Ирландия.
Находясь у руля Ирландского государства, "Фине Гэл" проявила себя как активная сторонница европейской интеграции, приверженец экономического либерализма и культурного плюрализма. Она стремилась также к более мягкому курсу в отношении британского контроля над Северной Ирландией и выступала как партия христианско-демократического толка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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