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РИА Новости

Британия может потерять Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию

08:00 15.09.2019 (обновлено: 08:04 15.09.2019)
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© REUTERS / Henry NichollsСторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
© REUTERS / Henry Nicholls
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019. Архивное фото
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Политический кризис в Великобритании, вызванный борьбой за и против Brexit, привел уже к отставке двух премьеров, приостановке работы парламента, кардинальному расколу в обществе, тупику во взаимоотношениях с Евросоюзом. А в довершение ко всему этот кризис значительно усилил центробежные тенденции в государстве и сепаратистские настроения в ряде регионов. Да, речь теперь идет не только о Шотландии, где значительная часть населения давно хочет отделиться от Соединенного Королевства.
Напомним, в 2014 году шотландцы уже провели референдум о выходе из Британии. Это заставило понервничать истеблишмент, но в итоге противники независимости победили с комфортным преимуществом более чем в десять процентов. Даже лидеры сепаратистов, организовавшие тот референдум, признавали, что подобный опрос возможен "раз в поколение". Сейчас им это постоянно напоминают в Лондоне. Правда, нельзя не признать и иного: в случае выхода Британии из Евросоюза резко меняются обстоятельства. Учитывая то, что подавляющее большинство шотландцев категорически выступает против Brexit, повторный референдум о независимости кажется вполне обоснованным.
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И это все больше находит отклик в обществе. После 2014 года большинство жителей Шотландии (включая и тех, кто выступал за отделение от Британии) выступало против второго референдума. Судя же по свежему исследованию компании YouGov, впервые число сторонников данной идеи превысило количество их оппонентов (45 на 44%). Правда, тот же опрос демонстрирует, что противников отделения от Британии среди шотландцев пока чуть больше, чем сепаратистов (на два процента), но тенденции последних месяцев свидетельствуют о стремительном росте численности последних. А один из социологических замеров (выполненный компанией лорда Эшкрофта) выявил преимущество сторонников сепарации региона. При этом все опросы показывают, что даже среди шотландских адептов идеи неделимой Великобритании растет неверие в то, что страна сохранит единство в ближайшие годы.
Следуя этим настроениям, первый министр региона Никола Стерджен (она же — лидер Шотландской национальной партии, выступающей за отделение) на прошлой неделе официально сообщила о планах повторного референдума. В представленной ею программе местного правительства на следующий год четко сказано: "Текущий политический и конституционный кризис также подчеркивает важность обеспечения права Шотландии на определение нашего собственного будущего. Поскольку решения правительства Великобритании все больше идут против интересов и демократических пожеланий народа Шотландии, как никогда важно, чтобы мы совершили необходимые шаги для проведения референдума о независимости".
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Помня опыт пятилетней давности, шотландские националисты, похоже, решили прибегнуть к еще более коварной тактике, вовлекая в свое движение и другие регионы. Так, газета The National, официально поддерживающая отделение Шотландии, издала специальный выпуск для Уэльса — к маршам валлийских сепаратистов, состоявшимся в минувшую субботу. Таким образом, скотты пытаются расширить ареал борьбы против метрополии, перенеся фронт и за пределы своей территории.
Пока говорить всерьез об успехе кампании за независимость Уэльса не приходится: опрос в декабре прошлого года дал соотношение 67% против 17% в пользу сохранения региона в составе Соединенного Королевства. Нельзя сказать, что Brexit кардинально изменил ситуацию там, но по мере развития кризиса в Лондоне вопрос референдума и в Уэльсе все чаще возникает в региональной повестке дня.
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Так, совсем недавно депутаты муниципального совета графства Гуинет (Северный Уэльс) поддержали независимость региона. За проголосовали 42 местных депутата, против — всего четыре. Некоторые городские муниципалитеты этого же графства также выступили за отделение от Британии. Упомянутые выше марши сторонников независимости Уэльса собрали несколько тысяч человек. Правда, британская пресса освещала их менее охотно, чем акции в Гонконге или Москве.
Сами валлийские сепаратисты слабо верят в ближайшие перспективы. Более того, они не сомневаются, что Лондон будет действовать против них жестко, если вопрос отделения региона перейдет в практическую плоскость, как это происходит в Шотландии. Сторонники независимости даже опасаются силовой операции по образцу Фолклендской.
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Но еще более болезненна для британцев традиционная проблема североирландского сепаратизма. Этот регион в 2016 году также проголосовал против Brexit. Причем там больше всего не нравится возвращение границы и визового режима с Ирландией, что и служит одним из камней преткновения в сложных переговорах между Лондоном и Брюсселем.
И вот свежий опрос упомянутой выше компании лорда Эшкрофта выявил, что в случае выхода Британии из Евросоюза 51% избирателей Северной Ирландии готовы поддержать отделение региона от Соединенного Королевства и воссоединение с Ирландией. Причем среди молодежи, не пережившей ужасы гражданской войны, таких 60%. А значит, у идеи есть будущее.
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Неудивительно, что партия тамошних националистов "Шинн Фейн" тут же призвала к референдуму об объединении с Ирландской Республикой в случае выхода Британии из ЕС. Лондон категорически отвергает такую возможность. Но подавляющее большинство политиков в Белфасте (включая и некоторых убежденных юнионистов) считает референдум после Brexit просто неизбежным. Тем более что это предусмотрено и Соглашением Страстной пятницы, которым в 1998 году был урегулирован североирландский конфликт.
Для Белфаста, пережившего десятилетия взаимного кровавого насилия, возрождение идеи отделения от Великобритании чревато и возобновлением вооруженных столкновений. Такие опасения уже высказываются вслух и явно имеют под собой основания.
Как видим, обостряющийся политический кризис в Британии загнал местные элиты в безвыходный тупик. С одной стороны, лидеры консерваторов не могут отказаться от Brexit, поскольку в таком случае партия потеряет базовый электорат. С другой стороны, выход из Евросоюза станет триггером для запуска новых болезненных кризисов и необратимых центробежных процессов, которые вполне способны раз и навсегда похоронить Соединенное Королевство.
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"Да он же в отчаянии!" Почему британская демократия застряла на выходе
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АвторыНикола СтердженЕвросоюзВеликобританияВ мире
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