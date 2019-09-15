Британия может потерять Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию

Политический кризис в Великобритании, вызванный борьбой за и против Brexit, привел уже к отставке двух премьеров, приостановке работы парламента, кардинальному расколу в обществе, тупику во взаимоотношениях с Евросоюзом. А в довершение ко всему этот кризис значительно усилил центробежные тенденции в государстве и сепаратистские настроения в ряде регионов. Да, речь теперь идет не только о Шотландии, где значительная часть населения давно хочет отделиться от Соединенного Королевства.

Напомним, в 2014 году шотландцы уже провели референдум о выходе из Британии. Это заставило понервничать истеблишмент, но в итоге противники независимости победили с комфортным преимуществом более чем в десять процентов. Даже лидеры сепаратистов, организовавшие тот референдум, признавали, что подобный опрос возможен "раз в поколение". Сейчас им это постоянно напоминают в Лондоне. Правда, нельзя не признать и иного: в случае выхода Британии из Евросоюза резко меняются обстоятельства. Учитывая то, что подавляющее большинство шотландцев категорически выступает против Brexit, повторный референдум о независимости кажется вполне обоснованным.

И это все больше находит отклик в обществе. После 2014 года большинство жителей Шотландии (включая и тех, кто выступал за отделение от Британии) выступало против второго референдума. Судя же по свежему исследованию компании YouGov, впервые число сторонников данной идеи превысило количество их оппонентов (45 на 44%). Правда, тот же опрос демонстрирует, что противников отделения от Британии среди шотландцев пока чуть больше, чем сепаратистов (на два процента), но тенденции последних месяцев свидетельствуют о стремительном росте численности последних. А один из социологических замеров (выполненный компанией лорда Эшкрофта) выявил преимущество сторонников сепарации региона. При этом все опросы показывают, что даже среди шотландских адептов идеи неделимой Великобритании растет неверие в то, что страна сохранит единство в ближайшие годы.

Следуя этим настроениям, первый министр региона Никола Стерджен (она же — лидер Шотландской национальной партии, выступающей за отделение) на прошлой неделе официально сообщила о планах повторного референдума. В представленной ею программе местного правительства на следующий год четко сказано: "Текущий политический и конституционный кризис также подчеркивает важность обеспечения права Шотландии на определение нашего собственного будущего. Поскольку решения правительства Великобритании все больше идут против интересов и демократических пожеланий народа Шотландии, как никогда важно, чтобы мы совершили необходимые шаги для проведения референдума о независимости".

Помня опыт пятилетней давности, шотландские националисты, похоже, решили прибегнуть к еще более коварной тактике, вовлекая в свое движение и другие регионы. Так, газета The National , официально поддерживающая отделение Шотландии, издала специальный выпуск для Уэльса — к маршам валлийских сепаратистов, состоявшимся в минувшую субботу. Таким образом, скотты пытаются расширить ареал борьбы против метрополии, перенеся фронт и за пределы своей территории.

Пока говорить всерьез об успехе кампании за независимость Уэльса не приходится: опрос в декабре прошлого года дал соотношение 67% против 17% в пользу сохранения региона в составе Соединенного Королевства. Нельзя сказать, что Brexit кардинально изменил ситуацию там, но по мере развития кризиса в Лондоне вопрос референдума и в Уэльсе все чаще возникает в региональной повестке дня.

Так, совсем недавно депутаты муниципального совета графства Гуинет (Северный Уэльс) поддержали независимость региона . За проголосовали 42 местных депутата, против — всего четыре. Некоторые городские муниципалитеты этого же графства также выступили за отделение от Британии. Упомянутые выше марши сторонников независимости Уэльса собрали несколько тысяч человек . Правда, британская пресса освещала их менее охотно, чем акции в Гонконге или Москве.

Сами валлийские сепаратисты слабо верят в ближайшие перспективы. Более того, они не сомневаются, что Лондон будет действовать против них жестко, если вопрос отделения региона перейдет в практическую плоскость, как это происходит в Шотландии. Сторонники независимости даже опасаются силовой операции по образцу Фолклендской.

Но еще более болезненна для британцев традиционная проблема североирландского сепаратизма. Этот регион в 2016 году также проголосовал против Brexit. Причем там больше всего не нравится возвращение границы и визового режима с Ирландией, что и служит одним из камней преткновения в сложных переговорах между Лондоном и Брюсселем.

И вот свежий опрос упомянутой выше компании лорда Эшкрофта выявил, что в случае выхода Британии из Евросоюза 51% избирателей Северной Ирландии готовы поддержать отделение региона от Соединенного Королевства и воссоединение с Ирландией. Причем среди молодежи, не пережившей ужасы гражданской войны, таких 60%. А значит, у идеи есть будущее.

Неудивительно, что партия тамошних националистов "Шинн Фейн" тут же призвала к референдуму об объединении с Ирландской Республикой в случае выхода Британии из ЕС. Лондон категорически отвергает такую возможность. Но подавляющее большинство политиков в Белфасте (включая и некоторых убежденных юнионистов) считает референдум после Brexit просто неизбежным. Тем более что это предусмотрено и Соглашением Страстной пятницы, которым в 1998 году был урегулирован североирландский конфликт.

Для Белфаста, пережившего десятилетия взаимного кровавого насилия, возрождение идеи отделения от Великобритании чревато и возобновлением вооруженных столкновений. Такие опасения уже высказываются вслух и явно имеют под собой основания.