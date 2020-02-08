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Европа обсуждает "санкции против мяса" на миллиарды рублей
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РИА Новости

Европа обсуждает "санкции против мяса" на миллиарды рублей

08:00 08.02.2020 (обновлено: 08:03 08.02.2020)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАктивисты с плакатами "Дешевое мясо стоит нам будущего" в Берлине
Активисты с плакатами Дешевое мясо стоит нам будущего в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Иван Данилов
Иван Данилов
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Британская пресса сообщает о начале лоббистской медийной и общественной кампании по введению общеевропейского "налога на мясо", призванного спасти планету от глобального потепления и заодно наказать мясоедов, добившись сокращения потребления говядины на 67 процентов. По расчетам авторитетного британского издания The Guardian, в том случае если предложения влиятельной коалиции общественников, экологов и правозащитников Tapp Coalition будут приняты, то даже в Великобритании (несмотря на выход страны из Евросоюза) цены на мясо моментально вырастут на 25 процентов.
Момент для вброса большого исследования, проведенного экологической компанией CE Delft по заказу TAPP Coalition, выбран максимально удачно. На фоне общественного беспокойства из-за изменений климата, возросшей популярности Греты Тунберг (которая недавно объявила о создании собственной торговой марки и бренда со своим именем) и решения новой главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен запустить в Евросоюзе "новый зеленый курс", направленный на радикальное реформирование европейской экономики во имя спасения климата, несмотря на все негативные последствия для общества, идея ввести "налог на мясоедов" вполне может оказаться очень привлекательной для европейской политической элиты.
The Guardian сообщает о том, откуда появились эти цифры: "В отчете, подготовленном группой экологических исследований CE Delft, проанализированы затраты на выбросы парниковых газов, загрязнение воздуха и воды, а также потери живой природы, связанные с животноводством. По его оценкам, покрытие этих расходов приведет к увеличению цены на говядину на 0,47 евро за 100 грамм. Это увеличило бы стоимость (стандартного — на 227 грамм) "супермаркетного стейка" в Великобритании примерно на 25 процентов. Налоговый сбор за свинину и курятину будет ниже из-за меньшего воздействия на окружающую среду: 0,36 евро на 100 грамм и 0,17 евро на 100 грамм соответственно. В докладе говорится, что такие сборы могут снизить потребление говядины в Евросоюзе на 67 процентов, свинины на 57 процентов и курицы на 30 процентов к 2030 году."
Показательно, что перспектива платить на четверть больше за отборную говядину (кстати, в пересчете на менее дорогие виды говядины цена вырастет еще сильнее), а также за курятину и свинину — это радость для противников Брекзита. Ибо эта перспектива демонстрирует продолжающуюся экономическую зависимость Великобритании от континентальной Европы. Впрочем, радость будет недолгой, ибо абсолютно очевидно, что по истечении переходного периода (который, правда, может длиться и несколько лет), во время которого Великобритания все еще будет находиться в общем таможенном и рыночном пространстве с Евросоюзом, правительство Бориса Джонсона первым делом начнет искать источники поставок говядины, курятины и свинины, которые не обложены европейскими "зелеными налогами". У жителей Евросоюза и европейских компаний такого элегантного капиталистического выхода из ситуации не будет, ибо в случае введения налога его введут таким образом, чтобы даже импортная говядина или курятина тоже оказались невероятно дорогими.
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Только на первый взгляд кажется, что идея введения столь непопулярного налога является политическим самоубийством и что на ее исполнение никто не пойдет. Практика той же Германии показывает, что готовность принудить граждан к повышенным расходам во имя "зеленого пиара" — это очень популярный инструмент в политическом арсенале всех партий, за исключением ультраправых и антисистемных групп, которые регулярно подвергаются медийному шельмованию за нежелание спасать планету.
Версия о том, что этот скандальный отчет от коалиции европейских зеленых НКО — всего лишь предлог, чтобы "по просьбам трудящихся" принять политическое решение о фискальном наказании мясоедов, получила косвенное подтверждение после того, как специализированное политическое издание Euractiv опубликовало сюжет в поддержку этого общеевропейского "налога на мясо". По данным Euractiv, в Брюсселе уже нашлись сторонники введения такого налога, которые провели презентацию исследования, о котором пишет The Guardian, прямо в Европейском парламенте:

"Пятого февраля зеленые и законодатели-социалисты поддержали результаты доклада на своей презентации в Европейском парламенте, призывая к включению новой модели ценообразования на мясо в "Европейский зеленый курс" и новую продовольственную политику Евросоюза — стратегию "от фермы до вилки" (F2F) <...>

В Германии и Нидерландах уже обсуждается вопрос о введении налога на мясо для решения проблем, связанных с благополучием животных и окружающей средой, в то время как общий вопрос повышения цен на мясо поднимался и в других странах ЕС."
Очень редко какой-то продукт становится объектом столь яростной медийной, общественной и политической атаки: нынешнюю (пока медийную) "войну против мяса" во всем западном мире можно сравнить разве что с первыми стадиями медийно-политической борьбы с табакокурением.
Популярный американский новостной портал Vox еще несколько месяцев назад ставил американцам в пример действия правительства Германии, которое действительно активно обсуждает введение налога на мясо, причем американские журналисты проводят параллель между мясоедами и курильщиками и даже потребителями крепких спиртных напитков:
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"Вот один из способов отговорить людей от вредной привычки: обложить эту привычку зверским налогом. Сигареты и алкоголь уже им облагаются. В некоторых городах газировка — тоже. <...> Некоторые политики в Германии так думают. <...> Германия — не единственная страна, которая изучает идею налога на мясо. Дания и Швеция также рассматривают ее."
Урсула фон дер Ляйен, когда представляла европарламентариям свой амбициозный "Зеленый пакт для Европы", сравнивала его с полетом американцев на Луну, напирая на масштабность, дороговизну и историческое значение. Анализируя эту программу Еврокомисии, мы писали о том, что вряд ли такое сравнение можно считать правильным, — ибо будущее, в котором "мясо и путешествия на самолетах становятся товарами класса люкс", является скорее технологической антиутопией, чем отражением мечты человечества о звездах.
Но это будущее оказалось гораздо ближе, по крайней мере к Евросоюзу, чем казалось еще несколько месяцев назад.
Впрочем, для России это хорошие новости. Сектор "мясного туризма" для обеспеченных европейцев, измученных налогами и выступлениями Греты Тунберг по телевизору, — вполне неплохой источник будущего пополнения российского бюджета.
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Грета ТунбергУрсула фон дер ЛяйенБорис ДжонсонЕвросоюзThe GuardianШвецияДанияЕвропаСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Давно понятно, что мясо под разными предлогами, становится едой избранных, остальным, помимо налога, объяснят о вреде красного мяса и пользе вегетарианства.
8 февраля, 08:37
YSYuri SPb
76161308
Опять в России появятся "колбасные", только не электрички, а поезда и даже самолёты в Европу. И не в Москву, а в Питер, как ближайший к ЕС российский город-миллионник.
8 февраля, 08:59
ftfeshnik
332510041
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