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Туризм
2020-02-08T18:46+0300
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Определены самые недооцененные туристами города России
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РИА Новости

Определены самые недооцененные туристами города России

18:46 08.02.2020
91
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАрмянская церковь
Армянская церковь
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, определили регионы, которые не освоены туристами несмотря на большой потенциал, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди 11 тысяч пользователей соцсетей.
Самым недооцененным, по мнению респондентов, оказался Дербент. За этот город, расположенный в Дагестане на берегу Каспийского моря, проголосовали 23 процента опрошенных. Его старый район внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Муром набрал 20 процентов голосов. "В этом городе, расположенном во Владимирской области на берегу Оки, много церквей, монастырей, старинных зданий. Его активно приводят в порядок", — отметили пользователи.
17 процентов посчитали, что в Выборг могло бы приезжать больше туристов, чем сейчас. Там можно посмотреть на замок, забраться на смотровую площадку и побывать в усадьбах.
За Великий Новгород проголосовали 16 процентов туристов, 14 процентов выбрали Смоленск, а каждый десятый опрошенный считает недооцененной Астрахань.
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11 августа 2019, 08:00Туризм
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18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
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18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
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