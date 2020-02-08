Определены самые недооцененные туристами города России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, определили регионы, которые не освоены туристами несмотря на большой потенциал, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди 11 тысяч пользователей соцсетей.

Самым недооцененным, по мнению респондентов, оказался Дербент. За этот город, расположенный в Дагестане на берегу Каспийского моря, проголосовали 23 процента опрошенных. Его старый район внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Муром набрал 20 процентов голосов. "В этом городе, расположенном во Владимирской области на берегу Оки, много церквей, монастырей, старинных зданий. Его активно приводят в порядок", — отметили пользователи.

17 процентов посчитали, что в Выборг могло бы приезжать больше туристов, чем сейчас. Там можно посмотреть на замок, забраться на смотровую площадку и побывать в усадьбах.