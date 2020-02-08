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Туризм
2020-02-08T11:15+0300
https://ria.ru/20200208/1564397117.html
Выяснилось, куда полетят российские туристы на День влюбленных
https://cdn24.img.ria.ru/images/153108/65/1531086515_0:386:7360:4526_1036x0_80_0_0_1d3133e9afffdb2ba8bb0057e4d0c969.jpg
РИА Новости

Выяснилось, куда полетят российские туристы на День влюбленных

11:15 08.02.2020
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© Depositphotos / 4pmphoto@gmail.comМолодая пара в аэропорту
Молодая пара в аэропорту
© Depositphotos / 4pmphoto@gmail.com
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. По данным сервиса путешествий, большая часть туристов, приобретавших билеты, отправится на российский юг, крупные деловые города и в Европу, сообщает Туту.ру.
В этом году День всех влюбленных приходится на пятницу, если совместить с выходными, то выйдет три дня отдыха. Эксперты изучили, где путешественники встретят 14 февраля. Анализировались все проданные авиабилеты с вылетами из российских городов 13 февраля и возвращением 16-18 февраля.
Места в первой десятке направлений разделили южные направления, города с деловой активностью и места, где просто приятно прогуляться туристу.
На первой и второй строчке Москва и Санкт-Петербург, потом идут Сочи, Краснодар, Минеральные Воды и Симферополь. Также в десятке – Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа.
Среди европейских городов лидирует Прага, Рим и Мюнхен. Также в десятке Милан, Вена, Барселона, Париж, Верона, Рига и Дюссельдорф.
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