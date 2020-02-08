Выяснилось, куда полетят российские туристы на День влюбленных

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. По данным сервиса путешествий, большая часть туристов, приобретавших билеты, отправится на российский юг, крупные деловые города и в Европу, сообщает Туту.ру.

В этом году День всех влюбленных приходится на пятницу, если совместить с выходными, то выйдет три дня отдыха. Эксперты изучили, где путешественники встретят 14 февраля. Анализировались все проданные авиабилеты с вылетами из российских городов 13 февраля и возвращением 16-18 февраля.

Места в первой десятке направлений разделили южные направления, города с деловой активностью и места, где просто приятно прогуляться туристу.

На первой и второй строчке Москва и Санкт-Петербург, потом идут Сочи, Краснодар, Минеральные Воды и Симферополь. Также в десятке – Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа.