Побег военнопленных во главе с Девятаевым из нацистского концлагеря

8 февраля 1945 года группа из десяти советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым на захваченном немецком самолете-бомбардировщике Heinkel He 111 совершила беспрецедентный побег из немецкого концентрационного лагеря при полигоне Пенемюнде с острова Узедом, на котором проводились испытания ракет "Фау-1" и "Фау-2".

Позже при помощи подпольщиков Девятаев был переведен из штрафного барака в обычный. В конце октября 1944 года его в составе группы заключенных отправили в лагерь на балтийский остров Узедом. На острове располагался научный ракетный центр Третьего рейха Пенемюнде, являвшийся вторым по важности и секретности после личного бункера Гитлера объектом. В его лабораториях и других помещениях для научных исследований немецкие специалисты создавали и испытывали крылатую ракету "Фау-1" и баллистическую ракету "Фау-2". Остров защищали система ПВО, авиапарк самолетов, а также подразделение СС. Боевые самолеты располагались на специальном аэродроме и строго охранялись.

В систему полигона также входил концентрационный лагерь , узники которого использовались немцами для выполнения черновой работы. Все военнопленные передвигались по базе под надзором вооруженных конвоиров, а на ночь препровождались в бараки, которые крепко запирались. Конвой располагался по всей территории объекта.

На остров Узедом свозили провинившихся и приговоренных к смерти людей из других немецких лагерей. Работы на испытательном полигоне для всех без исключения узников должны были закончиться смертью: даже обрывки и незначительные сведения о немецких разработках могли раскрыть главный секрет уникальных ракетных технологий, а значит, пребывание пленников на острове Узедом было рассчитано с точностью до месяца.

Прибыв на остров, Михаил Девятаев решил бежать из лагеря на самолете. Он понимал, что другой попытки выбраться с острова, кроме как по воздуху, практически нет: перебраться незамеченным через залив было невозможно. Побег готовился длительное время, а кандидатуры группы тщательно выбирались. В нее попали семеро пленных красноармейцев и трое – из числа угнанных немцами на работу.

Так как с немецкой техникой Девятаев был знаком лишь в рамках теории – летать на немецких истребителях и бомбардировщиках советскому летчику не доводилось, поэтому во время работ на аэродроме он украдкой изучал кабины немецких самолетов. С поврежденных машин, валявшихся вокруг аэродрома, снимались таблички от приборов. В лагере их переводили и изучали.

© Фото : Фонд Александра Печерского Герой Советского Союза Михаил Девятаев © Фото : Фонд Александра Печерского Герой Советского Союза Михаил Девятаев

От старых заключенных Девятаев узнал об испытаниях на полигоне немецкого оружия, а потом сам увидел испытательный полет нового реактивного самолета.

Первоначально побег планировали осуществить ближе к марту 1945 года, для этого был выбран самолет – бомбардировщик Heinkel He 111, достаточно вместительный для десяти человек, но бежать пришлось раньше. В начале февраля 1945 года у Девятаева произошел конфликт с одним из криминальных элементов в лагере. В результате чего он получил от группы бандитов-заключенных "10 дней жизни" (лагерная формула самосуда, самочинная расправа группы бандитов-заключенных). Данное обстоятельство послужило дополнительной причиной к реализации задуманного.

Утром 8 февраля 1945 года будущие беглецы выменяли себе места в двух рабочих бригадах по пять человек. Обычной задачей таких групп была уборка аэродрома. Подходить к самолетам им было категорически запрещено. Но беглецы сообщили часовому, что им дана задача отремонтировать земляной ров – капонир. Когда тот удалился, группа по сигналу перешла к активным действиям. Выбрав момент, они убили конвоира. Чтобы немцы ничего не заподозрили, один из них одел его одежду и стал изображать конвоира. Таким образом удалось проникнуть на стоянку самолетов. Когда немецкие техники отправились на обед, группа Девятаева захватила бомбардировщик He-111H-22. Но сразу завести двигатели самолета им не удалось. У бомбардировщика отсутствовал аккумулятор, который пришлось искать, опасаясь быть обнаруженными. Чтобы немцы не увидели полосатую арестантскую одежду Девятаева, ему пришлось раздеться.

После того, как двигатели запустили, самолет стал выруливать на взлетно-посадочную полосу, но взлететь с первого раза не получилось. Со второго захода удалось определить причину проблемы: один из элементов механизации крыла был выставлен в положение для посадки. Наощупь настроив управление, Девятаев направил самолет на новый разгон. С помощью товарищей он все-таки смог вытянуть штурвал на себя, и бомбардировщик, оторвавшись в конце полосы от земли, на малой высоте пошел над морем. Девятаеву пришлось интуитивно разобраться с управлением, чтобы самолет начал набирать высоту.

© AP Photo Немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 © AP Photo Немецкий бомбардировщик Heinkel He 111

Опомнившись, немцы послали в погоню истребитель. Он успел выпустить в сторону самолета с заключенными несколько пулеметных очередей, но был вынужден приземлиться, так как у него то ли кончилось топливо, то ли закончились боеприпасы.

Девятаев летел, ориентируясь по солнцу. В районе линии фронта самолет обстреляли советские зенитные орудия. Бомбардировщик был подбит, и Девятаев принял решение сажать машину. Подломив стойки шасси и едва не развалившись на куски, самолет совершил посадку на брюхо южнее населенного пункта Голлин в расположении артиллерийской части 61-й армии. Особисты не поверили, что заключенные концлагеря могли угнать самолет. Беглецов подвергли жесткой проверке. Ситуацию спас конструктор Сергей Королев, ознакомившись с "начинкой" и документацией угнанного самолета. Оказалось, что бомбардировщик являлся личной машиной немецкого офицера, ответственного за испытания в Пенемюнде. Самолет был переоборудован под пункт управления. Он был снизу доверху напичкан сверхсекретной аппаратурой для связи, управления и наблюдения за пусками ракет "Фау", а также целым набором измерительной аппаратуры, на основе которой советские радиофизики и предприятия промышленности позднее не только раскрыли массу секретов противника, но и создали собственные военные приборы. Кроме того, Девятаев указал координаты ракетных установок с точностью до десятка метров, что позволило их уничтожить тогда же, в феврале 1945 года.

После проверок службами контрразведки Михаил Девятаев оказывал активное содействие в работах по изучению того, что осталось от Пенемюнде после бомбовых ударов и вторжения американских войск. Для консультаций относительно технических особенностей полигона Девятаева пригласил Сергей Королев, прибывший на полигон с заданием добыть максимально возможное количество готовых изделий и технологий. Михаил Девятаев помог Королеву собрать необходимые узлы и детали ракеты для ее скорейшего восстановления. Во многом благодаря консультациям Девятаева был раскрыт секрет немецких крылатых ракет, особенностей их полета, эксплуатации и других технических деталей, позволивших Советскому Союзу всего через пару лет после подписания акта о капитуляции Германии начать практические работы по созданию передового ракетного вооружения.

Михаилу Девятаеву в 1957 году за вклад в советское ракетостроение присвоили звание Героя Советского Союза. Большинство остальных участников побега вернулись на фронт и погибли.

Михаил Девятаев до своих последних дней жил в Казани. Пока позволяли силы, работал капитаном речного флота, в том числе возглавлял экипажи самых первых отечественных судов на подводных крыльях – "Ракета-001" и "Метеор-002". Умер в 2002 году, похоронен на аллее Героев Арского кладбища Казани.