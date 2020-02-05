В Германии отметят годовщину легендарного побега из концлагеря

БЕРЛИН, 5 фев – РИА Новости. Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоится в субботу, 8 февраля в Пенемюнде ( Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоится в субботу, 8 февраля в Пенемюнде ( Германия ), сообщили в фонде Александра Печерского.

"Восьмого февраля 2020 года фонд Александра Печерского проведет в Пенемюнде торжественную церемонию в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега советских военнопленных из концлагеря на угнанном немецком самолете", - говорится в пресс-релизе фонда, поступившем в РИА Новости.

Восьмого февраля 1945 года группа из десяти советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым на захваченном немецком самолёте-бомбардировщике Heinkel He 111 совершила беспрецедентный побег из немецкого концентрационного лагеря при полигоне Пенемюнде с острова Узедом, на котором проводились испытания ракет Фау-1 и Фау-2. Самолет сумел приземлиться на советской территории. Он был оснащен новейшим оборудованием, благодаря чему советские ученые во главе с Сергеем Королевым получили уникальные образцы разработок Вернера фон Брауна.

В 1947 году было проведено испытание восстановленной ракеты ФАУ-2 в СССР, а в 1948 году - первой советской ракеты. За вклад в советское ракетостроение Михаил Девятаев, по инициативе Сергея Королева, был удостоен в 1957 году звания Героя Советского Союза.

В церемонии в субботу примут участие сын Михаила Девятаева Александр Девятаев, глава фонда Александра Печерского Илья Васильев, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, директор историко-технического музея Пенемюнде Филипп Ауманн, российский режиссер Тимур Бекмамбетов. Участники возложат венки к памятнику, посвященному подвигу советских военнопленных.