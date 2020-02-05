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В Германии отметят годовщину легендарного побега из концлагеря
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РИА Новости

В Германии отметят годовщину легендарного побега из концлагеря

13:17 05.02.2020
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© Фото : Фонд Александра ПечерскогоПамятник в Пенемюнде, Германия
Памятник в Пенемюнде, Германия
© Фото : Фонд Александра Печерского
БЕРЛИН, 5 фев – РИА Новости. Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоится в субботу, 8 февраля в Пенемюнде (Германия), сообщили в фонде Александра Печерского.
"Восьмого февраля 2020 года фонд Александра Печерского проведет в Пенемюнде торжественную церемонию в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега советских военнопленных из концлагеря на угнанном немецком самолете", - говорится в пресс-релизе фонда, поступившем в РИА Новости.
Восьмого февраля 1945 года группа из десяти советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым на захваченном немецком самолёте-бомбардировщике Heinkel He 111 совершила беспрецедентный побег из немецкого концентрационного лагеря при полигоне Пенемюнде с острова Узедом, на котором проводились испытания ракет Фау-1 и Фау-2. Самолет сумел приземлиться на советской территории. Он был оснащен новейшим оборудованием, благодаря чему советские ученые во главе с Сергеем Королевым получили уникальные образцы разработок Вернера фон Брауна.
В 1947 году было проведено испытание восстановленной ракеты ФАУ-2 в СССР, а в 1948 году - первой советской ракеты. За вклад в советское ракетостроение Михаил Девятаев, по инициативе Сергея Королева, был удостоен в 1957 году звания Героя Советского Союза.
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В церемонии в субботу примут участие сын Михаила Девятаева Александр Девятаев, глава фонда Александра Печерского Илья Васильев, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, директор историко-технического музея Пенемюнде Филипп Ауманн, российский режиссер Тимур Бекмамбетов. Участники возложат венки к памятнику, посвященному подвигу советских военнопленных.
Ранее фонд Александра Печерского анонсировал серию проектов "Непокоренные. Сопротивление в фашистских концлагерях". 2 февраля в мемориальном комплексе Маутхаузен (Австрия) фондом была организована траурная церемония в память о восстании и побеге советских офицеров из "блока смерти", 24 января в Музее Победы открылась выставка "Непокоренные", посвященная сопротивлению в концлагерях. В сентября 2019 года в мемориале на месте бывшего нацистского концлагеря Дахау на территории Германии прошла траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине расстрела 92 военнопленных красноармейцев из подпольной организации "Братский союз военнопленных" при участии главы фонда Александра Печерского Ильи Васильева, дипломатов из России и Израиля, почетных гостей.
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МаутхаузенВеликая Отечественная война (1941-1945)ГерманияОбщество
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