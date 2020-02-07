Слуцкий назвал войну с памятниками в Польше проявлением паранойи

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал особым видом паранойи борьбу польских властей с памятниками, в том числе советским воинам.

По данным издания Niezalezna, памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши . Монумент на стыке улиц Старозамковой и Липовой был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши!".

По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске.

"Война с памятниками в Польше превратилась в особый вид паранойи. В русле русофобской линии нынешнего польского руководства последовательно разрушаются воинские мемориалы и захоронения. Таким образом, Варшава пытается вытеснить любое упоминание о подвиге советского солдата в победе над фашизмом и освобождении Польши", - заявил Слуцкий РИА Новости.

Он назвал подобные действия неблагодарностью и кощунством.

"В попытках переписать и историю Великой Победы польские власти достигли верха цинизма, за которым скрывается намерение перекрыть собственные неблаговидные поступки предвоенного прошлого", - заключил глава думского комитета.

За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам.

Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.