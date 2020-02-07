Слуцкий назвал войну с памятниками в Польше проявлением паранойи

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал особым видом паранойи борьбу польских властей с памятниками, в том числе советским воинам.
По данным издания Niezalezna, памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши. Монумент на стыке улиц Старозамковой и Липовой был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши!".
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По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске.
"Война с памятниками в Польше превратилась в особый вид паранойи. В русле русофобской линии нынешнего польского руководства последовательно разрушаются воинские мемориалы и захоронения. Таким образом, Варшава пытается вытеснить любое упоминание о подвиге советского солдата в победе над фашизмом и освобождении Польши", - заявил Слуцкий РИА Новости.
Он назвал подобные действия неблагодарностью и кощунством.
"В попытках переписать и историю Великой Победы польские власти достигли верха цинизма, за которым скрывается намерение перекрыть собственные неблаговидные поступки предвоенного прошлого", - заключил глава думского комитета.
5 февраля, 10:15Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам.
Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.
По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.