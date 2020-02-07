В польском Лешно снесли памятник благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши , сообщает издание Niezalezna

"На месте снесенного памятника благодарности Красной армии мэр города хочет установить валун в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши", - говорится в сообщении.

Монумент на стыке улиц Старозамковой и Липовой был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!"

По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске.

Изначально у монумента были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами. Позже их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.

За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам.

Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.