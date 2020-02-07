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В польском Лешно снесли памятник благодарности Красной армии
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РИА Новости

В польском Лешно снесли памятник благодарности Красной армии

17:42 07.02.2020 (обновлено: 17:43 07.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКрасная звезда на вершине стелы в Польше
Красная звезда на вершине стелы в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Красная звезда на вершине стелы в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши, сообщает издание Niezalezna.
"На месте снесенного памятника благодарности Красной армии мэр города хочет установить валун в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши", - говорится в сообщении.
Монумент на стыке улиц Старозамковой и Липовой был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!"
По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске.
Изначально у монумента были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами. Позже их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
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За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам.
Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.
По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Анджей ДудаВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинПольшаЕвропаРоссияВаршаваВ мире
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